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    Економіка та фінанси

    Криклій назвав аеропорти, які першими в Україні здадуть у концесію

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    За словами Владислава Криклія, нині &laquo;не найкращий час&raquo; для залучення інвесторів до проєктів концесії аеропортів - Криклій назвав аеропорти, які першими в Україні здадуть у концесію
    За словами Владислава Криклія, нині «не найкращий час» для залучення інвесторів до проєктів концесії аеропортів

    Процес концесії аеропортів розпочнеться у 2022 році

    Міністерство інфраструктури планує з наступного року розпочати процес передачі в концесію міжнародних аеропортів у Львові та Херсоні.

    Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій під час IV Українсько-німецького бізнес-форуму.

    «Ми готуємо проєкти концесій аеропортів. Зараз ми говоримо про аеропорти у Львові та Херсоні – це будуть перші пілотні концесійні проєкти. Ми вирішили це розпочати (передачу в концесію – ред.) не в цьому році, а в наступному», – розповів Криклій.

    За його словами, нині «не найкращий час» для залучення інвесторів до таких проєктів.

    Міністр зазначив, що відомство готується до переговорів з потенційними інвесторами та працює над інвестиційним атласом, в якому буде зібрано всю необхідну інформацію про концесійні можливості в Україні.

    Нагадаємо, Мінінфраструктури розпочало процес передачі в концесію інфраструктурних об'єктів у 2020 році. У концесію було здано два перші порти – у Херсоні та в Миколаєві.

    Окрім портів, міністерство також готує до передачі в концесію залізничні вокзали, аеропорти та працює над проєктами державно-приватного партнерства в дорожній сфері.

    До слова, цього тижня у міжнародному аеропорту в Дніпрі розпочалося будівництво першої черги нового аеродромного комплексу.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Львів аеропорт Міністерство інфраструктури Херсон інфраструктура Владислав Криклій
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