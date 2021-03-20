Криклій назвав аеропорти, які першими в Україні здадуть у концесію

За словами Владислава Криклія, нині «не найкращий час» для залучення інвесторів до проєктів концесії аеропортів

Процес концесії аеропортів розпочнеться у 2022 році

Міністерство інфраструктури планує з наступного року розпочати процес передачі в концесію міжнародних аеропортів у Львові та Херсоні.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій під час IV Українсько-німецького бізнес-форуму.

«Ми готуємо проєкти концесій аеропортів. Зараз ми говоримо про аеропорти у Львові та Херсоні – це будуть перші пілотні концесійні проєкти. Ми вирішили це розпочати (передачу в концесію – ред.) не в цьому році, а в наступному», – розповів Криклій.

За його словами, нині «не найкращий час» для залучення інвесторів до таких проєктів.

Міністр зазначив, що відомство готується до переговорів з потенційними інвесторами та працює над інвестиційним атласом, в якому буде зібрано всю необхідну інформацію про концесійні можливості в Україні.

Нагадаємо, Мінінфраструктури розпочало процес передачі в концесію інфраструктурних об'єктів у 2020 році. У концесію було здано два перші порти – у Херсоні та в Миколаєві.

Окрім портів, міністерство також готує до передачі в концесію залізничні вокзали, аеропорти та працює над проєктами державно-приватного партнерства в дорожній сфері.

До слова, цього тижня у міжнародному аеропорту в Дніпрі розпочалося будівництво першої черги нового аеродромного комплексу.

Джерело: Укрінформ