Криклій назвав аеропорти, які першими в Україні здадуть у концесію
Процес концесії аеропортів розпочнеться у 2022 році
Міністерство інфраструктури планує з наступного року розпочати процес передачі в концесію міжнародних аеропортів у Львові та Херсоні.
Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій під час IV Українсько-німецького бізнес-форуму.
«Ми готуємо проєкти концесій аеропортів. Зараз ми говоримо про аеропорти у Львові та Херсоні – це будуть перші пілотні концесійні проєкти. Ми вирішили це розпочати (передачу в концесію – ред.) не в цьому році, а в наступному», – розповів Криклій.
За його словами, нині «не найкращий час» для залучення інвесторів до таких проєктів.
Міністр зазначив, що відомство готується до переговорів з потенційними інвесторами та працює над інвестиційним атласом, в якому буде зібрано всю необхідну інформацію про концесійні можливості в Україні.
Нагадаємо, Мінінфраструктури розпочало процес передачі в концесію інфраструктурних об'єктів у 2020 році. У концесію було здано два перші порти – у Херсоні та в Миколаєві.
Окрім портів, міністерство також готує до передачі в концесію залізничні вокзали, аеропорти та працює над проєктами державно-приватного партнерства в дорожній сфері.
До слова, цього тижня у міжнародному аеропорту в Дніпрі розпочалося будівництво першої черги нового аеродромного комплексу.
Джерело: Укрінформ