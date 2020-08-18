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    Україна 19 серпня відправить у Ліван літак з гуманітарною допомогою

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    Україна завершує підготовку партії гуманітарної допомоги постраждалим від вибуху в Бейруті - Україна 19 серпня відправить у Ліван літак з гуманітарною допомогою
    Україна завершує підготовку партії гуманітарної допомоги постраждалим від вибуху в Бейруті
    Фото: посол України в Лівані Ігор Осташ, Facebook

    У складі гуманітарної допомоги медичні препарати і пшеничне борошно

    Україна завершує підготовку партії гуманітарної допомоги постраждалим від вибуху в Бейруті, яку планують відправити вранці 19 серпня.

    Про це у вівторок ввечері повідомив у Facebook посол України в Лівані Ігор Осташ.

    «Завершується завантаження гуманітарної допомоги Україні на літак АН-72. Як і просили ліванці, це медичні препарати і пшеничне борошно. Завтра вранці - виліт на Бейрут», – написав він.

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    Україна 19 серпня відправить у Ліван літак з гуманітарною допомогою
    Україна 19 серпня відправить у Ліван літак з гуманітарною допомогою
    Україна 19 серпня відправить у Ліван літак з гуманітарною допомогою
    Україна 19 серпня відправить у Ліван літак з гуманітарною допомогою
    Україна 19 серпня відправить у Ліван літак з гуманітарною допомогою

    Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту, унаслідок якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення. 

    Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

    Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

    Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.  Ще 17 осіб поки не впізнані.

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць. 

    До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.

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