Україна 19 серпня відправить у Ліван літак з гуманітарною допомогою
У складі гуманітарної допомоги медичні препарати і пшеничне борошно
Україна завершує підготовку партії гуманітарної допомоги постраждалим від вибуху в Бейруті, яку планують відправити вранці 19 серпня.
Про це у вівторок ввечері повідомив у Facebook посол України в Лівані Ігор Осташ.
«Завершується завантаження гуманітарної допомоги Україні на літак АН-72. Як і просили ліванці, це медичні препарати і пшеничне борошно. Завтра вранці - виліт на Бейрут», – написав він.
Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту, унаслідок якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення.
Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.
Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.
Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.
За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.
Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.
До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.