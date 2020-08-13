Вибух у Бейруті: за допомогою до посольства звернулися 56 українців



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Кулеба також підтвердив загибель українці під час вибуху

Виплати вже зроблено 16 громадянам України, - повідомив міністр

До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Міністр підтвердив загибель українця під час вибуху.

«На жаль, нам стало відомо, що один громадянин України загинув», - сказав міністр.

Також Кулеба повідомив, що до посольства України у Лівані звернулися 56 українців з приводу отримання матеріальної допомоги через отримання ними тілесних ушкоджень і пошкодження житла від вибуху.

«Виплати вже зроблено 16 громадянам України», - повідомив міністр.

Як відомо, 4 серпня на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

Сейсмологи зазначають, що вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.