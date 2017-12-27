Порошенко разом зі звільненими заручниками прибув до Харкова (відео)

З Донеччини до Харкова прилетіли дев'ять гелікоптерів

Президент України Петро Порошенко разом зі звільненими з полону бойовиків українськими заручниками прилетіли з Краматорська до Харкова. На харківському аеродромі звільнених полонених очікувала почесна варта з військовослужбовців Збройних сил України та медики. Після Харкова українських бранців перевезуть у «Бориспіль». Як



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Фото: Святослав Цеголко Петро Порошенко у гелікоптері разом зі звільненими військовими

З Донеччини до Харкова прилетіли дев'ять гелікоптерів

Президент України Петро Порошенко разом зі звільненими з полону бойовиків українськими заручниками прилетіли з Краматорська до Харкова.

На харківському аеродромі звільнених полонених очікувала почесна варта з військовослужбовців Збройних сил України та медики.

Після Харкова українських бранців перевезуть у «Бориспіль».

Як відомо, Україна повернула 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які сьогодні повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20»