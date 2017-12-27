Порошенко разом зі звільненими заручниками прибув до Харкова (відео)
- Вчора, 21:34
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З Донеччини до Харкова прилетіли дев'ять гелікоптерів
Президент України Петро Порошенко разом зі звільненими з полону бойовиків українськими заручниками прилетіли з Краматорська до Харкова.
На харківському аеродромі звільнених полонених очікувала почесна варта з військовослужбовців Збройних сил України та медики.
Після Харкова українських бранців перевезуть у «Бориспіль».
Як відомо, Україна повернула 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які сьогодні повернулися з полону бойовиків.
За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.
Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.
Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20»