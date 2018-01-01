Україна чітко не фіксує загиблих серед цивільного населення в зоні АТО - правозахисники

За даними ООН, під час війни в Україні було вбито щонайменше 2523 цивільні особи та поранено близько 7-9 тисяч громадян

За роки війни на сході України держава не створила обліку поранених чи загиблих цивільних громадян. Також досі не врегульовано питання матеріальної допомоги людям, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту. Про це розповіли Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи; Микола Козирев, голова правління Громадського комітету



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Фото з відкритих джерел Зруйнований будинок у зоні АТО

За даними ООН, під час війни в Україні було вбито щонайменше 2523 цивільні особи та поранено близько 7-9 тисяч громадян

За роки війни на сході України держава не створила обліку поранених чи загиблих цивільних громадян. Також досі не врегульовано питання матеріальної допомоги людям, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту. Про це розповіли Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи; Микола Козирев, голова правління Громадського комітету захисту конституційних прав та свобод громадян; Валерій Новиков, голова правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» під час конференції у прес-центрі «Главкома».

На сьогодні в жодного органу державної влади не має чіткої статистики щодо цивільних осіб, які отримали поранення чи загинули в наслідок воєнного конфлікту.

«Це абсурдна ситуація, коли на четвертий рік війни немає обліку поранених чи вбитих людей серед цивільних осіб в зоні АТО», - зазначає Микола Козирев.

Голова правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» розповідає, що жодним законодавчим актом не врегульоване питання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.

«Місцеві органи самоврядування надають одноразову допомогу в розмірі близько 200 грн, щоб вони купили якісь ліки на початковому етапі. Коли ж людина виходить з лікарні, то вона залишається наодинці зі своїми проблемами», - говорить Новиков.

Також за даними ООН, під час війни в Україні було вбито щонайменше 2523 цивільні особи та поранено близько 7-9 тисяч громадян. Також, за інформацією Нацполіції, близько 1335 осіб зникло безвісти. Однак правозахисники зазначають, що ці цифри значно більші.

«Органи державної влади України вкрай погано розслідують ці злочини. Вони вказують дані, які на порядок менші, ніж відомо нам», - говорить Євген Захаров.

Раніше у «Главкомі» повідомлялося, як отримати компенсацію за зруйноване майно на сході України.

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