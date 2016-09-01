Як отримати компенсацію за зруйноване майно на сході України?

Перед тим, як подавати позов до суду, щодо компенсації зруйнованого майна на сході України, необхідно зібрати певну доказову базу. А саме: отримати підтвердження власності майна, засвідчити факт шкоди та зібрати покази свідків. Окрім того нещодавно ухвалено закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», який перекладе всю відповідальність за відшкодування втраченого майна на Росію. Проте законодавчих норм, які змусили б РФ відшкодовувати збитки українським громадянам, немає. Про це розповіли Юлія Науменко, адвокат Центру стратегічних справ УГСПЛ; Ігор Курільчук, юрист громадської приймальні м. Маріуполь; Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Перед тим, як звертатися до суду, необхідно підготувати документи, які б підтверджували володіння зруйнованим майном. «Тобто документи, які підтверджують придбання цього майна. Це договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, технічні паспорти», - розповідає Науменко. Також потрібно засвідчити факт



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Світлина з відкритих джерел Зруйнований будинок в зоні АТО.

Перед тим, як подавати позов до суду, щодо компенсації зруйнованого майна на сході України, необхідно зібрати певну доказову базу. А саме: отримати підтвердження власності майна, засвідчити факт шкоди та зібрати покази свідків. Окрім того нещодавно ухвалено закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», який перекладе всю відповідальність за відшкодування втраченого майна на Росію. Проте законодавчих норм, які змусили б РФ відшкодовувати збитки українським громадянам, немає. Про це розповіли Юлія Науменко, адвокат Центру стратегічних справ УГСПЛ; Ігор Курільчук, юрист громадської приймальні м. Маріуполь; Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

Перед тим, як звертатися до суду, необхідно підготувати документи, які б підтверджували володіння зруйнованим майном.

«Тобто документи, які підтверджують придбання цього майна. Це договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, технічні паспорти», - розповідає Науменко.

Також потрібно засвідчити факт завдання шкоди. Це можна підтвердити за допомогою фото та відеоматеріалів чи актами обстеження зруйнованого майна.

«Якщо такий акт обстеження був складений на територіях невизнаних республік «ЛНР», «ДНР», то цей акт все рівно потрібно використовувати. Людина має скористатися всіма можливими засоби, щодо зібрання доказів», - говорить адвокат.

Також доказове значення мають покази свідків.

«Люди, які бачили момент руйнування будинку чи можуть підтвердити, що будівля дійсно знаходиться в зруйнованому стані», - говорить адвокат Центру стратегічних справ УГСПЛ

Вона зазначає, що людям не потрібно буде вдаватися до судових витрат.

«Ми завжди просимо звільнити осіб від сплати судового збору за певними ознаками. По-перше, це шкода, яка завдана терористичним актом. Також новий закон про судовий збір передбачає звільнення від судового збору, його розстрочку, або зменшення виплати у разі низького доходу громадян», - розповідає Науменко.

Українська Гельсінська спілка з прав людини надає безоплатну правову допомогу через мережу громадських приймалень. На даний момент в Україні працює 22 приймалень у 19-ти областях.

«Приймальні працюють по всій Донецькій області та великих містах та надають допомогу цілодобово. Вони дають зрозуміти, що Україна надає допомогу всім без винятку», - повідомляє Ігор Курільчук.

Людям, які не мають доступу до свого майна, адвокати радять звертатися до Європейського суду з прав людини з поданням доказів про обмеження в’їзду на територію так званих «народних республік».

Нещодавно ухвалено закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», який перекладе всю відповідальність за відшкодування втраченого майна на Росію. Проте законодавчих норм, які змусили б РФ відшкодовувати збитки українським громадянам, немає.

За словами Віталії Лебідь, в судовій практиці існують рішення національних судів, які перекладають відповідальність за відшкодування компенсації громадянам України на Російську Федерацію. Проте російське законодавство не зобов’язує РФ виконувати подібні рішення наших судів. «Також наявна інша практика українських судів, яка зобов’язує Україну відшкодовувати за позовом громадян збитки за зруйноване майно. Проте на даний момент жодне з цих рішень не виконано, і досі жоден громадянин України не отримав такої компенсації», - стверджує вона.

Віталія Лебідь зазначила, що відсутність компенсації змусила багатьох громадян позиватися до Європейського суду з прав людини. Згідно з практикою цього суду, відповідальність за захист прав власності на території, яка знаходиться між позицій сторін конфлікту, несе держава, до складу якої ця територія формально входить.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому Законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів.

Відповідно до закону, Україна визнаватиме лише два документи, які видаються на окуповних територіях: свідоцтва про народження і смерть. Відповідальність за моральну та матеріальну шкоду, завдану Україні та її громадянам, покладається на Російську Федерацію. Також за українськими громадянами зберігається право власності на окупованих територіях.

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