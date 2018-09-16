Україна до кінця 2018 року планує створити військову базу на Азовському морі



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У Бердянську на воду спустили два артилерійські бронекатери ВМС України

Кабінет міністрів анонсував створення військової бази Військово-морських сил України на Азовському морі через дії Росії у регіоні.

Про це повідомляє «Урядовий портал» у Facebook.

«Планується, що до кінця року на Азовському морі створять військово-морську базу ВМС Збройних сил України. Це створить умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 16 вересня у Бердянську Запорізької області на воду спустили два артилерійські бронекатери ВМС України.

Раніше представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що США розцінюють присутність російських військових в Азовському морі як агресивні і провокаційні кроки.

Наприкінці липня Росія збільшила свою активність у Азовському морі та почала затримувати іноземні судна при проході Керченської протоки.