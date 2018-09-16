  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна до кінця 2018 року планує створити військову базу на Азовському морі

    • Розсилка
    Україна до кінця 2018 року планує створити військову базу на Азовському морі

    У Бердянську на воду спустили два артилерійські бронекатери ВМС України

    Кабінет міністрів анонсував створення військової бази Військово-морських сил України на Азовському морі через дії Росії у регіоні.

    Про це повідомляє «Урядовий портал» у Facebook.

    «Планується, що до кінця року на Азовському морі створять військово-морську базу ВМС Збройних сил України. Це створить умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні», — йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що 16 вересня у Бердянську Запорізької області на воду спустили два артилерійські бронекатери ВМС України.

    Раніше представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що США розцінюють присутність російських військових в Азовському морі як агресивні і провокаційні кроки.

    Наприкінці липня Росія збільшила свою активність у Азовському морі та почала затримувати іноземні судна при проході Керченської протоки.

    Читайте також
    Кабмін корабель Азовське море Україна ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ