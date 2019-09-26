Україна домовилася про безвіз із Еквадором



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Вадим Пристайко повідомив, що підписав угоду про безвізовий режим з Еквадором Фото: Вадим Пристайко

Еквадор став 21-ю країною з безвізом для українців у Латинській Америці

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим з однією з країн Латинської Америки - Еквадором.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в Twitter.

Пристайко зазначив, що Еквадор став 21-ю країною з безвізом для українців поміж країн Латинської Америки.

«Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо «безвіз». Продовжуємо відкривати двері для наших громадян», - написав Пристайко.

Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25 вересня 2019 р.

Нагадаємо, 24 вересня Україна підписала чергову угоду про безвізовий режим - до переліку додалася південноамериканська країна - Колумбія. Тепер громадяни обох країн мають можливість перебувати на території іншої держави без оформлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.