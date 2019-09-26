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    Україна домовилася про безвіз із Еквадором

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    Вадим Пристайко повідомив, що підписав угоду про безвізовий режим з Еквадором - Україна домовилася про безвіз із Еквадором
    Вадим Пристайко повідомив, що підписав угоду про безвізовий режим з Еквадором
    Фото: Вадим Пристайко

    Еквадор став 21-ю країною з безвізом для українців у Латинській Америці

    Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим з однією з країн Латинської Америки - Еквадором.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в Twitter.

    Пристайко зазначив, що Еквадор став 21-ю країною з безвізом для українців поміж країн Латинської Америки.

    «Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо «безвіз». Продовжуємо відкривати двері для наших громадян», - написав Пристайко.

    Нагадаємо, 24 вересня Україна підписала чергову угоду про безвізовий режим - до переліку додалася південноамериканська країна - Колумбія. Тепер громадяни обох країн мають можливість перебувати на території іншої держави без оформлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

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