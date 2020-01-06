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    Політика

    Порошенко закликав допомогти Австралії у боротьбі з лісовими пожежами

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    Порошенко закликав допомогти Австралії у боротьбі з лісовими пожежами

    Через пожежі в Австралії загинули щонайменше 24 людини, а також майже півмільярда тварин

    Лісові пожежі в Австралії — не локальна історія, а трагедія світового масштабу, яка потребує солідарної підтримки і допомоги від України.

    Таку позицію п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко висловив у соціальних мережах.

    «Глибокі співчуття родинам загиблих та всьому дружньому австралійському народу. Україні треба демонструвати належний рівень солідарності і допомоги справжнім партнерам та союзникам. Саме час підняти слухавку і набрати прем’єр-міністра Моррісона. Запропонувати допомогу і українських рятувальників!» - заявив Порошенко.

    Нардеп додав, що усі останні роки Австралія відчувала близькість трагедії України з протидії російській агресії.

    «Не будьте в омані — події в Австралії загрожують глобальними наслідками!» - резюмував Порошенко.

    Раніше повідомлялося, що в результаті пожеж в Австралії загинули щонайменше 24 людини, а також майже півмільярда тварин.

    пожежа Петро Порошенко Австралія
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