Клімкін на зустрічі з Зеленським обговорював Білорусь



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Головне, щоб в Білорусі не з’явилось більше Росії

Одною з тем розмови очільника МЗС України Павла Клімкіна з новообраним президентом Володимиром Зеленським була Білорусь.

Про це сьогодні в Брюсселі Клімкін розповів журналістам, відповідаючи на питання, які зміни будуть в стосунках України і Білорусі з початком каденції новообраного президента Зеленського.

«Я в тому числі цю тему з ним обговорював. Але оскільки ми з ним не домовлялися, що я почну коментувати результати наших розмов, то звичайно від цього утримаюсь», - попередив міністр.

Хоча він відмітив, що для України найважливіше – зменшити вплив Росії в сусідній Білорусі.

«Я вважаю, що Білорусь для нас фундаментально важлива як сусід, як країна, де немає з’явитися більше Росії», - сказав Клімкін.

Нагадаємо, 6 травня міністр закордонних справ повідомив, що провів «дуже хорошу» зустріч з Володимиром Зеленським і має намір запропонувати йому свою відставку.

Між першим та другим туром голосування президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що президентські вибори в Україні виграє Петро Порошенко.