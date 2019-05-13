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    Політика

    Клімкін на зустрічі з Зеленським обговорював Білорусь

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    Клімкін на зустрічі з Зеленським обговорював Білорусь

    Головне, щоб в Білорусі не з’явилось більше Росії

    Одною з тем розмови очільника МЗС України Павла Клімкіна з новообраним президентом Володимиром Зеленським була Білорусь.

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    Про це сьогодні в Брюсселі Клімкін розповів журналістам, відповідаючи на питання, які зміни будуть в стосунках України і Білорусі з початком каденції новообраного президента Зеленського.

    «Я в тому числі цю тему з ним обговорював. Але оскільки ми з ним не домовлялися, що я почну коментувати результати наших розмов, то звичайно від цього утримаюсь», - попередив міністр.

    Хоча він відмітив, що для України найважливіше – зменшити вплив Росії в сусідній Білорусі.

    «Я вважаю, що Білорусь для нас фундаментально важлива як сусід, як країна, де немає з’явитися більше Росії», - сказав Клімкін.

    Нагадаємо, 6 травня міністр закордонних справ повідомив, що провів «дуже хорошу» зустріч з Володимиром Зеленським і має намір запропонувати йому свою відставку.

    Між першим та другим туром голосування президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що президентські вибори в Україні виграє Петро Порошенко.

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    Білорусь Павло Клімкін Олександр Лукашенко Володимир Зеленський
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