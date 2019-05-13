Клімкін на зустрічі з Зеленським обговорював Білорусь
-
Розсилка
Головне, щоб в Білорусі не з’явилось більше Росії
Одною з тем розмови очільника МЗС України Павла Клімкіна з новообраним президентом Володимиром Зеленським була Білорусь.
Про це сьогодні в Брюсселі Клімкін розповів журналістам, відповідаючи на питання, які зміни будуть в стосунках України і Білорусі з початком каденції новообраного президента Зеленського.
«Я в тому числі цю тему з ним обговорював. Але оскільки ми з ним не домовлялися, що я почну коментувати результати наших розмов, то звичайно від цього утримаюсь», - попередив міністр.
Хоча він відмітив, що для України найважливіше – зменшити вплив Росії в сусідній Білорусі.
«Я вважаю, що Білорусь для нас фундаментально важлива як сусід, як країна, де немає з’явитися більше Росії», - сказав Клімкін.
Нагадаємо, 6 травня міністр закордонних справ повідомив, що провів «дуже хорошу» зустріч з Володимиром Зеленським і має намір запропонувати йому свою відставку.
Між першим та другим туром голосування президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що президентські вибори в Україні виграє Петро Порошенко.