Суд ЄС анулював санкції проти Януковича, які втратили чинність

В останні роки ЄС почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича, через недостатні докази проти них

Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу суду.

Суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження на рік санкцій, накладених на колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра. Тобто рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Вони полягали у заморожуванні активів.

«Рада ЄС не змогла продемонструвати, що право на захист і право на ефективний судовий захист були дотримані в кримінальних процесах, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження», – пояснив суд своє рішення.

Суд зазначив, що в тих випадках, коли проти особи застосовуються обмежувальні заходи протягом декількох років, по суті, в зв'язку з триваючим попереднім розслідуванням Генеральною прокуратурою України, Рада ЄС зобов'язана перевірити, чи було дотримано право цієї людини на судовий розгляд в розумні терміни, перш ніж Рада вирішить, чи продовжувати ці заходи в черговий раз.

Таким чином Рада ЄС мала вказати причини, за якими вона змогла робити висновок про те, що право зацікавлених осіб на розгляд їх справи в розумні терміни були дотримані.

«За цих обставин Суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення оскаржуваних актів Рада переконалася, що українські судові органи дотримали права на захист і права на ефективний судовий захист цих осіб в контексті цієї кримінальної справи», - йдеться у повідомленні суду.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства, але санкції проти самого Віктора Януковича не анульовувалсь до цього жодного разу.

У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що санкції щодо більшості соратників колишнього президента Віктора Януковича вже не мають ваги.

Нагадаємо, у квітні президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції відносно низки колишніх високопосадовців, зокрема президента-втікача Віктора Януковича і експрем'єра Миколи Азарова.