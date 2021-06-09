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    Суд ЄС анулював санкції проти Януковича, які втратили чинність

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    Санкції полягали у заморожуванні активів - Суд ЄС анулював санкції проти Януковича, які втратили чинність

    Санкції полягали у заморожуванні активів

    Фото: УНІАН

    В останні роки ЄС почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича, через недостатні докази проти них

    Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу суду.

    Суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження на рік санкцій, накладених на колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра. Тобто рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Вони полягали у заморожуванні активів.

    «Рада ЄС не змогла продемонструвати, що право на захист і право на ефективний судовий захист були дотримані в кримінальних процесах, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження», – пояснив суд своє рішення.

    Суд зазначив, що в тих випадках, коли проти особи застосовуються обмежувальні заходи протягом декількох років, по суті, в зв'язку з триваючим попереднім розслідуванням Генеральною прокуратурою України, Рада ЄС зобов'язана перевірити, чи було дотримано право цієї людини на судовий розгляд в розумні терміни, перш ніж Рада вирішить, чи продовжувати ці заходи в черговий раз.

    Таким чином Рада ЄС мала вказати причини, за якими вона змогла робити висновок про те, що право зацікавлених осіб на розгляд їх справи в розумні терміни були дотримані.

    «За цих обставин Суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення оскаржуваних актів Рада переконалася, що українські судові органи дотримали права на захист і права на ефективний судовий захист цих осіб в контексті цієї кримінальної справи», - йдеться у повідомленні суду.

    В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства, але санкції проти самого Віктора Януковича не анульовувалсь до цього жодного разу.

    У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що санкції щодо більшості соратників колишнього президента Віктора Януковича вже не мають ваги.

    Нагадаємо, у квітні президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції відносно низки колишніх високопосадовців, зокрема президента-втікача Віктора Януковича і експрем'єра Миколи Азарова.

    Теги: ЄС Віктор Янукович суд санкції
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    Суд ЄС анулював санкції проти Януковича, які втратили чинність