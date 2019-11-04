Україна і Фінляндія обговорили двосторонні відносини в оборонній сфері



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Олександр Поліщук і Яанне Куусела Фото: mil.gov.ua

Заступник міністра оборони ознайомив делегацію Фінляндії про стан реформування військового відомства

Заступник міністра оборони України Олександр Поліщук і генеральний директор Департаменту оборонної політики Міністерства оборони Фінляндії Яанне Куусела обговорили двосторонні відносини в оборонній сфері.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, у понеділок, 4 листопада, відбулася зустріч між заступником міністра оборони Олександром Поліщуком і делегацією Фінляндії.

Поліщук ознайомив закордонних колег про стан реформування військового відомства, а також про пріоритетні напрямки діяльності Міноборони для подальшого розвитку і посилення можливостей української армії.

«Фінська сторона підтвердила незмінність своєї позиції щодо підтримки територіальної цілісності і незалежності України, а також готовність до подальшого нарощування співпраці між оборонними відомствами двох країн», - йдеться в повідомленні.