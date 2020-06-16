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    Сонячна енергетика США цього року має зрости на 33%

    нова енергія
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    Сонячна енергетика - лідер у США серед альтернативних джерел енергії - Сонячна енергетика США цього року має зрости на 33%
    Сонячна енергетика - лідер у США серед альтернативних джерел енергії
    Фото: Reuters

    У 2020 році в Штатах буде встановлено 14,4 ГВт нових сонячних потужностей

    Цього року США збільшать потужність сонячних електростанцій на 33% - до 18 ГВт, що достатньо для живлення більше 3 мільйонів будинків.

    Про це йдеться у звіті Американської асоціації сонячної промисловості та енергетичної дослідницької компанії Wood Mackenzie. 

    Зростання попиту комунальних підприємств на сонячну електроенергію переважує різке скорочення замовлень на покрівельні системи для будинків і підприємств через пандемію коронавірусу. Нинішній прогноз зменшився на 9% у порівнянні зі зробленим до спалаху коронавірусу, який викликав затримки з будівництвом, послабив споживчий попит і обмежив доступ до фінансування. Але, як наголошується у звіті, сонячна енергетика США встановить новий рекорд, і очікується, що у 2020 році буде встановлено 14,4 ГВт нових потужностей.

    Частка сонячної енергетики займала 40% нових потужностей у США в першому кварталі, що набагато більше, ніж в потужностях природного газу і вітру.

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