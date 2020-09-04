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    У Міненерго опублікували дані виробництва електроенергії та запасів на зиму

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    Міністерство зазначає, що підготовка до&nbsp;осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня - У Міненерго опублікували дані виробництва електроенергії та запасів на зиму
    Міністерство зазначає, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня

    Половину всієї електроенергії виробили АЕС — 577,3 млн кВт год, або 49,8%

    Україна наростила виробництво електроенергії. Про це свідчать дані Міністерства енергетики України.

    «З початку місяця в Україні вироблено електроенергії 1,16 млрд кВт год, що на 11,5% більше від плану та на 4,4% більше, ніж минулого року», – розповіли у міністерстві.

    ТЕС та ТЕЦ виробили 402,5 млн кВт год та мають частку 34,8% в балансі електроенергії країни.

    ГЕС та ГАЕС виробили 62,6 млн кВт год , або 5,8%, а ВДЕ — 99,9 млн кВт год, або 8,6%. Блок-станції виробили 15,9 млн кВт год, або 1,4%.

    «На атомних станціях у роботі 10 із 15 атомних енергоблоків, 5 блоків перебувають у плановому ремонті, – інформують у міністерстві.

    Водночас Україна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду.

    Зокрема, запаси палива становлять:

    • вугілля на складах – 3 млн тонн, що на 2,15 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (359 %);
    • мазуту – 46,6 тис. тонн, що на 14,2 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (144 %);
    • газу у підземних сховищах – 25, 6 млрд куб. метрів, що становить 139 % проти відповідного періоду минулого року.

    У Міненерго також нагадали, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня. Очільниця відомства Ольга Буславець зазначала, що Україна входить до сезону із високими запасами палива.

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    ТЕС вугілля Міненерго АЕС Україна Ольга Буславець
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