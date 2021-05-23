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    Думки вголос

    РНБО внесла до списку «злодіїв в законі» добровольців, які воювали за Україну на Донбасі

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    РНБО внесла до списку «злодіїв в законі» добровольців, які воювали за Україну на Донбасі

    Чеченців, які воювали на боці України, тепер можуть видати в Росію.

    Мовою оригіналу

    Извините, но это п@здец, мерзость и #зрада в одном флаконе. И если я так выражаюсь, то значит эта власть перешла все красные линии.

    Вместе с правозащитниками изучали список тех лиц, которых приписали к ворам в законе и к руководителям ОПГ, и которые попали под санкции после решения СНБО и Зеленского. Так вот эти м... внесли в список чеченцев воюющих на стороне Украины против российской агрессии. Внесли для того, чтоб выдать их России. Ведь в РФ их давно хочет заполучить ФСБ. А знаете, кто эти люди? Это например, командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский. Он номер 632 в списке СНБО. А ещё Муслим Идрисов, начштаба батальйона им. Шейха Мансура, который занял номер 646 в санкцтонном списке Зеленского. И Салман Сайнароев, номер 659 в этом же списке. Есть в списке и другие бойцы-добровольцы, которых очень сильно хочет заполучить Кремль.

    По мнению экспертов и правозащитников это произошло не случайно. Либо это часть договоренности Зеленского и Ермака с Кремлем, либо кто-то из подчинённых лейтенанта Баканова взял деньги от ФСБ чтоб внести этих людей в список и выслать их в Россию, где они будут не только задержаны и подвергнуты пыткам, но и могут быть убиты властью, как многие другие оппозиционеры. В любом случае, недопустимо отдавать РФ тех, кто воевал против Кремля на стороне Украины. Это недопустимо, как с политической точки зрения, так и с моральной. Догадываюсь, что б... с Банковой могут в свое оправдание начать распускать слухи, что это если эти люди не воры в законе, то бойцы ИГИЛ или вообще враги Украины, но в эту ложь мало кто поверит. Хотя ОП будет очень стараться, ведь не просто так внесли эти фамилии в список. Видимо за все заплачено и договорено. Поэтому надо чтоб об этом знало, как можно больше людей и не дать произойти подобной #зраде. Поделитесь этой информацией со всеми.

    А на фото, рядом покойным командиром ДУК Червнем, боец с позывным Муслим Чеберлоевский. И мы должны сделать все, чтоб сорвать предательство, которое пытаются спрятать в санкционных списках Зеленского. Эти мерзавцы не боятся ничего, кроме публичности. А Зеленский все это молчаливо покрывает.

    Да, Володимир Зеленський ?

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: Росія РНБО санкції добровольці Володимир Зеленський
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    РНБО внесла до списку «злодіїв в законі» добровольців, які воювали за Україну на Донбасі