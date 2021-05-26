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    Небезпека може прийти у будь-який момент. Україна посилено охороняє кордони з Білоруссю та Росією

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    Небезпека може прийти у будь-який момент. Україна посилено охороняє кордони з Білоруссю та Росією
    Фото Твоє місто

    Дейнеко: «Щодня ми не пропускаємо близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ, які не потрапляють на територію України»

    Українські прикордонники здійснюють охорону кордонів з Росією та Білоруссю в посиленому варіанті. Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив про можливу небезпеку з цих напрямків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    За його словами, звідти небезпека може прийти у будь-який момент.

    «У нас є певні процедури, такі як контроль другої лінії, і щодня ми не пропускаємо близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ, які не потрапляють на територію України», – повідомив він.

    Дейнеко зазначив, що кордони з Білоруссю та РФ охороняють в посиленому режимі.

    Зазначимо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

    Тим часом, невизнаний президент Білорусі звернувся до Заходу та заявив про початок нової «не холодної, а крижаної війни». Він заявив, що «немає сенсу хитати Білорусь».

    «Ми повинні зберегти свою країну і передати своїм дітям в нормальному стані. Час вибрав нас. Ми опинилися на передовій нової не холодної, вже крижаної війни. І вистояти може та держава, яка не піддасться гібридному тиску», – сказав він.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

    Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

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    Теги: прикордонники Білорусь літак держава Україна небезпека
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    Небезпека може прийти у будь-який момент. Україна посилено охороняє кордони з Білоруссю та Росією