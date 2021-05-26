Небезпека може прийти у будь-який момент. Україна посилено охороняє кордони з Білоруссю та Росією

Дейнеко: «Щодня ми не пропускаємо близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ, які не потрапляють на територію України»

Українські прикордонники здійснюють охорону кордонів з Росією та Білоруссю в посиленому варіанті. Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив про можливу небезпеку з цих напрямків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За його словами, звідти небезпека може прийти у будь-який момент.

«У нас є певні процедури, такі як контроль другої лінії, і щодня ми не пропускаємо близько 100-150 іноземців, переважно громадян РФ, які не потрапляють на територію України», – повідомив він.

Дейнеко зазначив, що кордони з Білоруссю та РФ охороняють в посиленому режимі.

Зазначимо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

Тим часом, невизнаний президент Білорусі звернувся до Заходу та заявив про початок нової «не холодної, а крижаної війни». Він заявив, що «немає сенсу хитати Білорусь».

«Ми повинні зберегти свою країну і передати своїм дітям в нормальному стані. Час вибрав нас. Ми опинилися на передовій нової не холодної, вже крижаної війни. І вистояти може та держава, яка не піддасться гібридному тиску», – сказав він.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що перебував на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29. При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Після цього міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.