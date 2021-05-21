Поліція вилучила у найвпливовіших «злодіїв у законі» понад $3,2 млн, машини та зброю

У разі доведення їхньої вини, їм може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі

Понад $3,2 млн. доларів, отриманих злочинним шляхом, правоохоронці вилучили у затриманих «злодіїв в законі» на прізвиська Умка та Лаша Сван. Про це написав радник міністра МВС на своїй сторінці у Facebook Зорян Шкіряк.

Крім валюти, поліцейські вилучили дороговартісні транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

«Кілька днів тому, міністр МВС України Arsen Avakov заявив про затримання Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України двох найвпливовіших в Україні «злодіїв у законі». Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі «злодій в законі» (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України)», – написав Шкіряк.

У разі доведення вини, «злодіям в законі» може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв «Главком», Національна поліція затримала двох найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні.

Правоохоронці кажуть, що встановили всі сфери діяльності «злодіїв у законі» на прізвиська Умка та Лаша Сван та їхні зв’язки. Вони нібито вихідці з «верхівки» злочинного світу й утворювали злочинні угруповання. Згадані люди, як вказують в МВС, контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.