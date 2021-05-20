Умку затримали в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, Лашу Свана – в готелі

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі

Національна поліція затримала двох найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Правоохоронці кажуть, що встановили всі сфери діяльності «злодіїв у законі» на прізвиська Умка та Лаша Сван та їхні зв’язки. Вони нібито вихідці з «верхівки» злочинного світу й утворювали злочинні угруповання.

Згадані люди, як вказують в МВС, контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

«Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю... Нове законодавство, політична воля і фах оперативників поступово винищать це ганебне кримінальне явище», – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Злодіям у законі» інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у кримінальному статусі – стаття 255-1 Кримінального кодексу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

МВС повідомляє, що Умка, коронований у 2014 році, та Лаша Сван, «злодій в законі» з 1995-го, здобули свої високі «звання» від топ-представників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших «ворів в законі» в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

«Документування протиправної діяльності «ворів в законі» відбувалося у два основні етапи. Перший – у квітні цього року, коли під час масштабної поліцейської спецоперації на Дніпропетровщині викрили злочинне угруповання під керівництвом так званого «положенця» та повідомили про підозру одразу 16-м його учасникам, серед яких п’ятеро «смотрящих» та четверо кримінальних «авторитетів», – розповіли у поліції.

Другий етап відбувся вчора, 19 травня. Поліцейські затримали двох «ворів в законі»: Умку – в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, Лашу Сван – в готелі.