Ірландія підтримує прискорений вступ України в ЄС – Зеленський

Ірландія робитиме все, щоб посилити тиск на Росію,заявив Зеленський

Ірландія підтримує вступ України до Європейського Союзу й працюватиме над посиленням тиску на росію, аби припинити війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Маємо хорошу новину: Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України у Європейський Союз. А також робитиме все, щоб посилити тиск на Росію настільки, наскільки необхідно, щоб закінчилася ця війна», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що у середу звернувся до парламенту та народу Ірландії.

Президент розповів, що ця країна – одна з перших, хто прийшов на допомогу Україні після вторгнення російських військ 24 лютого, а також одна з тих, хто проявляє принципове лідерство у європейському домі, щоб ефективно й рішуче тиснути на Росію.

Додамо, що Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС.