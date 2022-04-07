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    Ірландія підтримує прискорений вступ України в ЄС – Зеленський

    Зеленський звернувся до народу і політиків Ірландії - Ірландія підтримує прискорений вступ України в ЄС – Зеленський
    Зеленський звернувся до народу і політиків Ірландії
    фото з відкритих джерел

    Ірландія робитиме все, щоб посилити тиск на Росію,заявив Зеленський

    Ірландія підтримує вступ України до Європейського Союзу й працюватиме над посиленням тиску на росію, аби припинити війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

    «Маємо хорошу новину: Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України у Європейський Союз. А також робитиме все, щоб посилити тиск на Росію настільки, наскільки необхідно, щоб закінчилася ця війна», – сказав Зеленський.

    Він нагадав, що у середу звернувся до парламенту та народу Ірландії.

    Президент розповів, що ця країна – одна з перших, хто прийшов на допомогу Україні після вторгнення російських військ 24 лютого, а також одна з тих, хто проявляє принципове лідерство у європейському домі, щоб ефективно й рішуче тиснути на Росію.

    Додамо, що Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Ірландія Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Ірландія підтримує прискорений вступ України в ЄС – Зеленський