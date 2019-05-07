Україна може не отримати транш МВФ у 2019 році – прогноз JP Morgan



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У кращому випадку, МВФ затримає виплату чергового траншу

Вибори не дозволять Україні виконати необхідні умови МВФ

Сфокусованість української влади на майбутніх парламентських виборах, що пройдуть восени, не дозволить країні виконати умови Міжнародного валютного фонду в 2019 році, а значить, і отримати транш за програмою stand-by. Про це йдеться в дослідженні ринків Європи JP Morgan.

«Ми не очікуємо виплат від МВФ в цьому році в основному через популістський підхід, невиконання умов і рішення уряду «лібералізувати» ціни на газ тільки у бік зниження, одночасно вводячи обмеження до підвищення», – йдеться в дослідженні.

Зазначається, що рішення щодо цін на газ негативно позначиться на співпраці з МВФ.

У той же час аналітики UBS також прогнозують можливі затримки з програмою МВФ.

Візит місії Фонду в Україну заплановано на травень-червень, а Верховна Рада не прийняла зміни до антикорупційного законодавства після рішення Конституційного суду скасувати статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

«Якщо прогресу не буде, це може призвести до затримок з програмою МВФ», – наголошується в огляді.

Раніше в МВФ назвали перелік реформ, необхідних для виконання в Україні - це земельна реформа, приватизація держпідприємств, анулювання контролю цін на газ, реформа податкової та митної служб. Очікується, що місія МВФ приїде до Києва з робочим візитом у травні. Місія буде проводити ревю програми та за результатами приймати рішення про надання чергового траншу. За результатами перегляду програми stand-by в травні і листопаді очікується надходження двох траншів по $ 1,3 млрд кожен.

До слова, МВФ стурбований судовими процесами щодо денаціоналізації «Приватбанку», що може поставити під загрозу фінансову стабільність України.

Також директор-розпорядник МВФ заявила, що Міжнародний валютний фонд готовий і надалі підтримувати нашу країну.

Джерело: Дзеркало тижня