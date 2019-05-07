Україна може не отримати транш МВФ у 2019 році – прогноз JP Morgan
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Вибори не дозволять Україні виконати необхідні умови МВФ
Сфокусованість української влади на майбутніх парламентських виборах, що пройдуть восени, не дозволить країні виконати умови Міжнародного валютного фонду в 2019 році, а значить, і отримати транш за програмою stand-by. Про це йдеться в дослідженні ринків Європи JP Morgan.
«Ми не очікуємо виплат від МВФ в цьому році в основному через популістський підхід, невиконання умов і рішення уряду «лібералізувати» ціни на газ тільки у бік зниження, одночасно вводячи обмеження до підвищення», – йдеться в дослідженні.
Зазначається, що рішення щодо цін на газ негативно позначиться на співпраці з МВФ.
У той же час аналітики UBS також прогнозують можливі затримки з програмою МВФ.
Візит місії Фонду в Україну заплановано на травень-червень, а Верховна Рада не прийняла зміни до антикорупційного законодавства після рішення Конституційного суду скасувати статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
«Якщо прогресу не буде, це може призвести до затримок з програмою МВФ», – наголошується в огляді.
Раніше в МВФ назвали перелік реформ, необхідних для виконання в Україні - це земельна реформа, приватизація держпідприємств, анулювання контролю цін на газ, реформа податкової та митної служб. Очікується, що місія МВФ приїде до Києва з робочим візитом у травні. Місія буде проводити ревю програми та за результатами приймати рішення про надання чергового траншу. За результатами перегляду програми stand-by в травні і листопаді очікується надходження двох траншів по $ 1,3 млрд кожен.
До слова, МВФ стурбований судовими процесами щодо денаціоналізації «Приватбанку», що може поставити під загрозу фінансову стабільність України.
Також директор-розпорядник МВФ заявила, що Міжнародний валютний фонд готовий і надалі підтримувати нашу країну.
Джерело: Дзеркало тижня