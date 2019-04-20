У Нацбанку прогнозують, що рішення суду щодо «Приватбанку» вдарить по співпраці з МВФ та ЄБРР



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18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку», що була проведена у грудні 2016 року

На сьогодні банк працює у звичайному режимі, повністю і вчасно виконує усі зобов’язання перед клієнтами, - НБУ

У Національному банку України прогнозують, що рішення Окружного суду м. Києва щодо незаконності націоналізації «Приватбанку» ускладнить співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР.

Про це повідомляє прес-служба регулятора за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності за участі представників МВФ, Світового банку та ЄБРР.

Учасники засідання констатували, що наразі після схвалення рішення Окружним адміністративним судом Києва про неправомірність виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку ситуація залишається спокійною та контрольованою.

«Банк працює у звичайному режимі, повністю і вчасно виконує усі зобов’язання перед клієнтами», - йдеться у повідомленні.

Утім, відповідне рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому.

«Це рішення суду також ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР, а також захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих колишніми власниками «Приватбанку», - повідомляє прес-служба.

Як повідомлялося, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку», що була проведена у грудні 2016 року.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі «Приватбанку».

Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».