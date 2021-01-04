Україна надасть гуманітарну допомогу Хорватії

Хорватія постраждала від землетрусу напередодні нового року

Указ про надання гуманітарної допомоги Хорватії підписав Зеленський

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 4 січня, підписав указ про надання гуманітарної допомоги Хорватії.

Згідно з документом, Кабмін забезпечить надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації.

Раніше Зеленський висловив співчуття хорватському народові у зв'язку із землетрусом, у результаті якого загинули люди.

«Україна молиться за всіх, хто постраждав від цієї катастрофи, і бажає сили і витривалості», - написав президент у соцмережах.

Нагадаємо, сильний землетрус у Хорватії стався 29 грудня, проте підземні поштовхи тривали кілька днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. У деяких регіонах країни оголосили надзвичайний стан.

Внаслідок низки підземних поштовхів 29 та 30 грудня у Хорватії загинули семеро людей, серед них 13-річна дівчинка.

Посол України у Хорватії Василь Кирилич розповів про пошкоджену в'язницю, у якій перебували двоє українців. Вони не постраждали і мали змогу зв'язатися з рідними, щоб заспокоїти їх.