Землетрус у Хорватії пошкодив в’язницю, де перебувають двоє українців, – посол

Кирилич поділився інформацією щодо стану здоров'я українців

Посол України у Хорватії Василь Кирилич розповів про пошкоджену в'язницю, у якій перебували двоє українців. Про це стало відомо в ефірі телеканалу «Україна 24».

«МВС підтверджує сім летальних випадків, шість осіб перебувають у важкому стані, 20 у лікарні з легкими травмами. Тривають рятувальні роботи у Петрині, яке найбільше постраждало від землетрусу. Сьогодні у центральній Хорватії зафіксовано чергову серію поштовхів, які сягнули 4,6-4,9 бала. За період з учора зафіксовано 38 поштовхів різної сили», – заявив посол.

Крім того, Кирилич зазначив, що посольство перебуває у тісному контакті з громадянами України у Хорватії, звернень від них з приводу землетрусу не було.

«Був один телефонний дзвінок – мати турбувалася за свого сина, який перебуває у в’язниці у Сисаку. Внаслідок землетрусу зазнала пошкоджень будівля в'язниці, де, зокрема, перебували двоє українців, але всіх ув’язнених тимчасово транспортували до в’язниці у Загребі. За інформацією службовців в’язниці, українці не постраждали, але їх огляне лікар, і вони зможуть зв’язатися з рідними. Наразі рятувальні роботи тривають. Поки кінцевої інформації про наслідки землетрусів немає», – зазначив Кирилич.

Раніше було відомо, що посольство України у Хорватії уточнював, що українців серед постраждалих унаслідок землетрусу немає.

29 грудня Хорватію сколихнув новий потужний землетрус силою близько 6,2 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, землетрус у Хорватії пошкодив будівлю українського посольства.

Зазначимо, що посольство України у Хорватії оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів.