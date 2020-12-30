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    Землетрус у Хорватії пошкодив в’язницю, де перебувають двоє українців, – посол

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    Рятувальні роботи тривають, остаточної інформації про наслідки землетрусів немає - Землетрус у Хорватії пошкодив в’язницю, де перебувають двоє українців, – посол
    Рятувальні роботи тривають, остаточної інформації про наслідки землетрусів немає
    Фото з відкритих джерел

    Кирилич поділився інформацією щодо стану здоров'я українців

    Посол України у Хорватії Василь Кирилич розповів про пошкоджену в'язницю, у якій перебували двоє українців. Про це стало відомо в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «МВС підтверджує сім летальних випадків, шість осіб перебувають у важкому стані, 20 у лікарні з легкими травмами. Тривають рятувальні роботи у Петрині, яке найбільше постраждало від землетрусу. Сьогодні у центральній Хорватії зафіксовано чергову серію поштовхів, які сягнули 4,6-4,9 бала. За період з учора зафіксовано 38 поштовхів різної сили», – заявив посол.

    Крім того, Кирилич зазначив, що посольство перебуває у тісному контакті з громадянами України у Хорватії, звернень від них з приводу землетрусу не було.

    «Був один телефонний дзвінок – мати турбувалася за свого сина, який перебуває у в’язниці у Сисаку. Внаслідок землетрусу зазнала пошкоджень будівля в'язниці, де, зокрема, перебували двоє українців, але всіх ув’язнених тимчасово транспортували до в’язниці у Загребі. За інформацією службовців в’язниці, українці не постраждали, але їх огляне лікар, і вони зможуть зв’язатися з рідними. Наразі рятувальні роботи тривають. Поки кінцевої інформації про наслідки землетрусів немає», – зазначив Кирилич.

    Раніше було відомо, що посольство України у Хорватії уточнював, що українців серед постраждалих унаслідок землетрусу немає.

    29 грудня Хорватію сколихнув новий потужний землетрус силою близько 6,2 бала за шкалою Ріхтера.

    Нагадаємо, землетрус у Хорватії пошкодив будівлю українського посольства.

    Зазначимо, що посольство України у Хорватії оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів.

    Теги: МВС лікар посол українці посольство Хорватія Україна землетрус
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