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    У Хорватії під час землетрусу загинула 13-річна дівчинка

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    Хорватська сейсмологічна служба оцінила силу підземних поштовхів від 6,2 до 6,4 балів за шкалою Ріхтера - У Хорватії під час землетрусу загинула 13-річна дівчинка
    Хорватська сейсмологічна служба оцінила силу підземних поштовхів від 6,2 до 6,4 балів за шкалою Ріхтера

    Місто Петриня розташоване, де проживала дівчинка, найбільше постраждало від землетрусу 29 грудня

    У хорватському місті Петриня під час землетрусу загинула 13-річна дівчинка. Про це повідомив мер міста, пише хорватське видання RTL.

    Зазначається, що місто Петриня розташоване за 50 км на південний схід від Загреба і чи не найбільше постраждало від землетрусу, що стався сьогодні, 29 грудня, близько 12.20.

    Хорватська сейсмологічна служба оцінила силу підземних поштовхів від 6,2 до 6,4 балів за шкалою Ріхтера (Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр). 

    У Петрині практично всі будівлі зазнали пошкоджень, сильно постраждав також історичний центр. «За якусь хвилину місто було просто зруйноване, його більше немає», ─ розповів мер Даринко Думобвич.  

    У місті тривають рятувальні операції, до яких залучені також військові; туди продовжують перекидати рятувальників з усієї країни. Поранених транспортують до Загреба. 

    Як повідомлялося, посольство України в Хорватії оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів.

    29 грудня Хорватію сколихнув новий потужний землетрус силою близько 6,2 балів за шкалою Ріхтера.

    Вранці 28 грудня в країні зафіксували два землетруси. Сила першого становила 5,1 бала за шкалою Ріхтера, другого, що стався через півтори години - 4,9 бала за шкалою Ріхтера.

    Теги: смерть мер посольство Хорватія місто землетрус
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