Хорватію сколихнув новий потужний землетрус (відео)

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. У соцмережах і ЗМІ з'являються перші фото та відео з постраждалих районів

Частина Загреба внаслідок поштовхів знеструмлена, багато людей залишаються на вулицях

Хорватію 29 грудня сколихнув новий потужний землетрус, після двох поспіль підземних поштовхів силою близько п'яти балів. Про це повідомляє хорватське RTL.

Зазначається, що землетрус стався близько 12-20 за місцевим часом і тривав понад 20 секунд.

«Силу поштовхів попередньо оцінюють у 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Після основного поштовху зафіксували ще серію дрібніших», ─ йдеться у повідомленні.

Землетрус відчули на всій території Хорватії, де саме був його епіцентр поки не встановлено.

ЗМІ інформує, що частина Загреба внаслідок поштовхів знеструмлена, багато людей залишаються на вулицях.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. У соцмережах і ЗМІ з'являються перші фото та відео з постраждалих районів.

Нагадаємо, вранці 28 грудня в країні зафіксували два землетруси. Сила першого становила 5,1 бала за шкалою Ріхтера, другого, що стався через півтори години - 4,9 бала за шкалою Ріхтера.

У районі міст Петриня та Сісак в будинках потріскані стіни, пошкоджені фасади, облетіла штукатурка.