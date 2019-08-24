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    Україна накопичила у підземних сховищах 17,54 млрд куб. м газу

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    Українські ПСГ на сьогодні заповнені на 56% - Україна накопичила у підземних сховищах 17,54 млрд куб. м газу
    Українські ПСГ на сьогодні заповнені на 56%

    За добу в ПСГ України було закачано 69,80 млн куб. м газу

    Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 22 серпня збільшився до 17,539 млрд куб. м, передає АТ «Укртрансгаз».

    За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 69,80 млн куб. м газу.

    З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.

    При цьому в даних за 22 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 43,71 млн куб. м, з Угорщини - 18,25 млн куб. м, з Польщі - 4,50 млн куб. м газу.

    Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 56%.

    Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

    газ Україна Укртрансгаз
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