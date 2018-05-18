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    Україна накопичила у сховищах 8,72 млрд «кубів» газу

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    Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався
    Фото УНІАН
    Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався

    За добу в ПСГ України було закачано 49,17 млн куб. м газу

    Обсяг газу в підземних газових сховищах (ПГС) України станом на 16 травня збільшився до 8,729 млрд куб. м, передає і ПАТ «Укртрансгаз».

    За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 49,17 млн куб. м газу.

    Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

    При цьому в даних за 16 травня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 30,96 млн куб. м, з Угорщини - 2,54 млн куб. м, з Польщі - 0,09 млн куб. м газу. Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 28%.

    Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

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