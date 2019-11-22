Україна найближчими тижнями отримає залишок військової допомоги США



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Наразі Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів з 250 мільйонів, закладених американським Конгресом в оборонний бюджет США на 2019 рік

У Міністерстві оборони США (Пентагоні) обіцяють протягом найближчих тижнів передати Україні залишок військової допомоги

Про це «Голос Америки» повідомив речник Пентагону.

Він зазначив, що Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів з 250 мільйонів, закладених американським Конгресом в оборонний бюджет США на 2019 рік.

Цього тижня чотири сенатори-демократи звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, висловлюючи занепокоєння щодо недоотримання Україною усієї суми.

«Це гроші, які мають бути витрачені на критично важливе військове устаткування, щоб захисти Україну. Зараз ми говоримо про 15-20% усіх грошей, які все ще в Пентагоні. Після всієї цієї публічності, важко уявити, що Адміністрація Трампа не дає ці гроші Україні», — сказав один з авторів цього листа сенатор-демократ Дік Дурбін.

Чиновниця Пентагону Лора Купер, яка безпосередньо займається питаннями військової допомоги Україні, пояснила, що після того, як 11 вересня військову допомогу Україні розблокували, в міністерстві працювали, щоб встигнути надати гроші українцям. За її словами, Пентагону вдалося забезпечити виділення 86% цих коштів до кінця фінансового року 1 жовтня.

Купер додала, що завдяки положенню в бюджетній резолюції, Пентагон зможе забезпечити виділення аналогічної невитраченої суми пізніше — Україна отримає всю допомогу, яка була закладена в бюджет 2019 року в рамках фонду Ініціатива безпеки допомоги Україні.

Нагадаємо, у липні 2019 року адміністрація Дональда Трампа «заморозила» військову допомогу Україні. У вересні надання військової допомоги Україні розблокували.

Під час свідчень у справі імпічменту Трампа тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що працівники Ради національної безпеки США не могли організувати зустріч із питань розморозки американської військової допомоги Україні, бо були зайняті питанням придбання Гренландії.

Водночас посол США в Європейському Союзі Гордон Сондланд визнав, що відновлення військової допомоги Україні залежало від розслідування Україною справи щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена.