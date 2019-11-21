США до кінця року виплатить всю військову допомогу Україні



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Україна отримає 250 млн доларів до кінця 2019 року

Представник Міноборони США полковник Томас Кемпбелл розповів, що американський уряд виплатить 35,2 мільйона доларів у відповідності з договором.

Україна отримає 250 мільйонів доларів фінансової допомоги до кінця 2019 року, повідомляє CNN.

«Департамент все ж прискорює процес надання санкціонованої допомоги Україні і зобов'язується як можна швидше виділити гроші у відповідності з процедурами укладення договорів, як того вимагає закон», - сказав Кемпбелл.

Як раніше повідомлялося, Палата представників Конгресу США 19 вересня, прийняла закон про виділення Україні на військову допомогу 250 мільйонів доларів.

За інформацією міністерства оборони США, військова допомога Україні від США з 2014 року склала 1,5 млрд доларів.

Нагадуємо, що влітку Трамп припиняв надання військової допомоги Україні незадовго до скандального телефонної розмови з Зеленським під час якої Трамп нібито тиснув на президента України. Під час розмови американський лідер кілька разів згадав про необхідність продовжити розслідування щодо української газодобувної компанії Bursima, де працював син Джо Байдена, суперника Трампа на майбутніх президентських виборах у США. Це стало приводом для початку процедури імпічменту американського президента.