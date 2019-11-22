У Сенаті США вимагають документи про контакти Байдена і Порошенка



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Фото: Ліндсі Грем

Сенатора цікавлять зв'язки Порошенка з іншими посадовцями Адміністрації Обами, а також з Хантером Байденом

Голова юридичного комітету Сенату США Лінсді Грем надіслав лист до держсекретаря Майка Помпео з проханням надати документи щодо контактів п'ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

Про це сенатор повідомив у Twitter.

Також його цікавлять зв'язки Порошенка з іншими посадовцями Адміністрації президента США Барака Обами, а також з Хантером Байденом.

Крім того сенатор розмістив посилання на оригінал листа, в якому зазначає, що надані документи повинні допомогти відповісти на питання щодо ролі віце-президента Байдена «у звільненні генпрокурора України Віктора Шокіна задля припинення розслідування діяльності компанії, де працював його син».

«Як я розумію, 4 лютого 2016 року, Генеральна прокуратура під керівництвом Віктора Шокіна оголосила про арешт майна засновника української газовидобувної компанії Burisma Миколи Злочевського… Гантер Байден через Twitter почав «переслідувати« тодішнього заступника держсекретаря Тоні Блінкена, який тривалий час був радником віцепрезидента Байдена, вказуючи, що обидва могли б ініціювати переговори стосовно розслідування Шокіним діяльності Burisma. У той час Гантер Байден обіймав посаду члена ради директорів Burisma», - йдеться в листі Грема.

Сенатора, зокрема, цікавлять документи, в тому числі роздруківки телефонних розмов, пов'язані з переговорами між Байденом і Порошенком, особливо, якщо в них обговорюється питання про розслідування щодо компанії Burisma, в якій син Байдена був в раді директорів.

Грем також просить надати будь-які документи, пов'язані із зустріччю 2 березня 2016 року Девона Арчера, ділового партнера Хантера Байдена, і тодішнього держсекретаря Джона Керрі.

За словами сенатора, 11, 18 і 19 лютого 2016 року Байден мав серію телефонних розмов з Президентом України Петром Порошенком, у яких порушувалося питання «звільнення генерального прокурора Шокіна за нібито корупцію». Ще одна телефонна розмова між ними відбулася 22 березня 2016 року, якраз за тиждень до того, як Шокін був усунутий з посади. Грем затребував у держсекретаря документи й стенограми телефонних розмов між Байденом та Порошенком у зазначені дати.

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Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

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