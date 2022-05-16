  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Родичі захисників «Азовсталі» звернулись до лідерів Туреччини та Китаю

    Близько 600 поранених захисників Маріуполя перебувають нині на території заблокованого окупантами заводу &laquo;Азовсталь&raquo; - Родичі захисників «Азовсталі» звернулись до лідерів Туреччини та Китаю
    Близько 600 поранених захисників Маріуполя перебувають нині на території заблокованого окупантами заводу «Азовсталь»
    фото: Азов

    Рідні військових просять допомогти з екстракцією поранених бійців

    Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців. Про це вони заявили сьогодні на пресконференції у Стамбулі, повідомляє «Суспільне».

    «На нашу думку, у світі існує лише два лідери сильних і впливових країн, які здатні говорити з Путіним. Саме ці два лідери здатні об’єднати зусилля і звернутися до президента Росії, який не зможе відмовити у діалозі, на наше переконання», – пояснила дружина захисника Маріуполя Юлія Федосюк.

    Своєю чергою дружина прикордонника з «Азовсталі» Ольга зазначила, що в Туреччині родичі бійців з Маріуполя прагнуть розповісти світові про свій варіант порятунку поранених військових і поговорити з турецьким президентом Ердоганом.

    Наразі на «Азовсталі» окупанти намагаються заблокувати вихід з бункерів.

    Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі «Азовсталь», перебувають у вкрай складній ситуації. На території заблокованого окупантами заводу є близько 600 поранених українських захисників.

    Окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. Згодом росіяни визнали, що обстрілюють завод «Азовсталь» у Маріуполі забороненими фосфорними боєприпасами.

    За даними Міноборони, російський диктатор Путін не дає згоди на евакуацію з «Азовсталі.

    Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти Міноборони війна Азов завод Україна дружина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Родичі захисників «Азовсталі» звернулись до лідерів Туреччини та Китаю