Родичі захисників «Азовсталі» звернулись до лідерів Туреччини та Китаю

Рідні військових просять допомогти з екстракцією поранених бійців

Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців. Про це вони заявили сьогодні на пресконференції у Стамбулі, повідомляє «Суспільне».

«На нашу думку, у світі існує лише два лідери сильних і впливових країн, які здатні говорити з Путіним. Саме ці два лідери здатні об’єднати зусилля і звернутися до президента Росії, який не зможе відмовити у діалозі, на наше переконання», – пояснила дружина захисника Маріуполя Юлія Федосюк.

Своєю чергою дружина прикордонника з «Азовсталі» Ольга зазначила, що в Туреччині родичі бійців з Маріуполя прагнуть розповісти світові про свій варіант порятунку поранених військових і поговорити з турецьким президентом Ердоганом.

Наразі на «Азовсталі» окупанти намагаються заблокувати вихід з бункерів.

Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі «Азовсталь», перебувають у вкрай складній ситуації. На території заблокованого окупантами заводу є близько 600 поранених українських захисників.

Окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. Згодом росіяни визнали, що обстрілюють завод «Азовсталь» у Маріуполі забороненими фосфорними боєприпасами.

За даними Міноборони, російський диктатор Путін не дає згоди на евакуацію з «Азовсталі.

Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

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