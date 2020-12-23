Україна не отримувала від Ірану звіт про катастрофу літака «МАУ» – Єнін

Заступник міністра закордонних справ повідомив, що документів нема

Україна не отримала від Ірану звіту про катастрофу літака компанії «Міжнародні авіалінії України». Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін в інтерв’ю «Громадському радіо».

Єнін наголосив, що іранська сторона неодноразово запевняла у завершенні роботи над звітом.

«Ми неодноразово чули від іранської сторони, що звіт готовий, що зараз завершується переклад. Я ці слова чую останні два місяці ледь не щотижня, однак документи відсутні. Відповідно до Чиказької конвенції, якщо технічне розслідування не завершується впродовж одного календарного року з моменту катастрофи, іранська сторона зобов’язана оприлюднити проміжний звіт», – наголосив Єнін.

За його словами, остаточний звіт з технічного розслідування є тим фінальним документом, на якому надалі базуватиметься як кримінальне розслідування, так і визначення відповідних сум, компенсацій, про які йдуть переговори з іранською стороною.

«Наразі зарано коментувати звіт, оскільки ми самі з нетерпінням чекаємо завершення технічного розслідування, лише після цього буде коректно коментувати справжні причини авіакатастрофи. Можу зазначити лише, що українська сторона наполягає на об’єктивному і неупередженому розслідуванні. Ми неодноразово наголошували іранській стороні, що будь-які спроби підкупити нас, обміняти правду на той чи інший рівень компенсацій в цьому випадку не пройдуть», – сказав заступник глави українського МЗС.

Згідно з повідомленням іранських державних ЗМІ, 22 грудня Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном.