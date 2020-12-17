Україна обігнала низку європейських країн в рейтингу відкритих даних

Україна дебютувала в рейтингу на 17 позиції з 35 країн, набравши 2180 балів з 2600 можливих

Україна посіла 17 місце в європейському рейтингу відкритих даних з 35 країн. В цьому році в рейтинг вперше включили країни Східного партнерства. Про це повідомляє прес-служба міністерства цифровий трансформації.

Зазначається, що європейський портал даних (EPD) вперше включив Україну в щорічний рейтинг відкритих даних Open Data Maturity Report.

Україна дебютувала в рейтингу на 17 позиції з 35 країн, набравши 2180 балів з 2600 можливих.

«Україна зайняла 17-е місце в рейтингу, продемонструвавши рівень зрілості сфери відкритих даних на рівні 84%, при тому, що середній показник зрілості сфери в Європі становить 78%», - говориться в повідомленні Мінціфри.

Ступінь зрілості сфери відкритих даних автори рейтингу визначають за такими основними параметрами:

державна політика;

функціонал національного порталу відкритих даних;

якість і вплив відкритих даних.

За всіма цими показниками Україна виявилася вищою або на одному рівні з середніми показниками 27 країн-членів Євросоюзу. У зазначених категоріях Україна отримала такі бали:

Державна політика - 554 бали, або 85% - це середнім показником в ЄС. З параметрів категорії найкраще оцінили державну стратегію розвитку сфери відкритих даних - 98%;

- 554 бали, або 85% - це середнім показником в ЄС. З параметрів категорії найкраще оцінили державну стратегію розвитку сфери відкритих даних - 98%; Єдиний державний вебпортал відкритих даних - 569 балів, або 88%, середній показник в ЄС - 79%;

- 569 балів, або 88%, середній показник в ЄС - 79%; Вплив відкритих даних - 550 балів, або 85%, проти 72% в середньому по ЄС.

- 550 балів, або 85%, проти 72% в середньому по ЄС. Якість даних, що публікуються на порталі та їх відповідність міжнародному стандарту - 492 бали, або 78%. У країнах ЄС показник становить 76%.

Таким чином, укладачі рейтингу віднести Україну до категорії країн швидкого розвитку. Також в цю категорію входять Болгарія, Греція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Словенія, Фінляндія, Хорватія та Швеція.

У топ-5 країн за зрілості сфери відкритих даних увійшли: Данія, Іспанія, Франція, Ірландія та Естонія.

Європейський портал даних публікує Open Data Maturity Report з 2015 року. Автори рейтингу досліджують поточну ситуація розвитку сфери відкритих даних, прогрес країн у відкритті даних, а також надають рекомендації щодо поліпшення ситуації. У рейтинг цього року EPD вперше включив країни Східного партнерства Європейського Союзу.