Розчарування року. В Офісі президента прокоментували результати соцопитування

Розчарування ─ суб'єктивна категорія, просто суспільству хочеться швидких і ефективних рішень, ─ заявив Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував результати опитування Центру Разумкова, які показують, що президент Володимир Зеленський став головним розчаруванням українців у 2020 році.

За словами радника голови Офісу президента, розчарування ─ суб'єктивна категорія.

Подоляк пояснив, що суспільству хочеться швидких і ефективних рішень.

«Такі рішення є. Частина з них продавлюється через фундаментальний опір, через відвертий тіньовий лобізм масштабних політико-фінансових груп. Це час, ресурси і знову час... Але одразу ж з'являються легендарні вчорашні «лідери», олігархічні медіа, які не просто систематично - наполегливо розповідають, що усе «не так і все дуже погано». Вони навмисне формують у суспільства відчуття програшу, відчуття безвиході. Заганяють його [суспільство] у стан негативу і приреченості», ─ заявив він.

Подоляк стверджує, що через вплив «олігархічних медіа» і політичних опонентів президента суспільство стає байдужим або на перший план виходять «відверто деструктивні хлопці, мета яких ─ негайні перевибори».

«Володимир Олександрович абсолютно точно дотримується заявлених цілей, незалежно від негативу, який медійно модулюють опоненти: обов'язкова трансформація старої держави, виведення держави з традиційного корупційного формату, підвищення її конкурентності... І саме тому він же є й політиком року вже другий рік поспіль», ─ заявив Подоляк.

Нагадаємо, 42% опитаних назвали Зеленського розчаруванням 2020 року, а 20% – політиком року (хоча цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року, тоді політиком року президента назвали 46%). Про це свідчить опитування центру Разумкова.

Як повідомлялося, згідно з останнім опитуванням соціологічної групи Рейтинг, найбільший рейтинг довіри серед українців мав президент Володимир Зеленський, на другому місці знаходився міський голова Києва Віталій Кличко, на третьому - колишній глава уряду Володимир Гройсман.

Зокрема, станом на 30 листопада Зеленському довіряли 44% (в середині листопада 46%), не довіряли 53% (51%).