Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

Рішення продовжити санкції ґрунтується на відмові РФ виконувати Мінські угоди

Рада Євросоюзу у четвер, 17 грудня, затвердила продовження ще на шість місяців економічних санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

«Рада сьогодні ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи, які націлені на окремі сектори російської економіки, до 31 липня 2021 року», – говориться у повідомленні.

Рішення продовжити санкції ґрунтується на відмові РФ виконувати Мінські угоди.

Дія чинного пакету санкцій минала 31 січня 2021 року, отже, обмежувальні заходи продовжено до 31 липня 2021 року.

Санкції ЄС проти РФ були введені 2014 року у відповідь на агресію Росії проти України. Санкції націлені на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори російської економіки, також вони направлені проти фізичних та юридичних осіб. У Брюсселі запевнили, що санкції збережуться до повного виконання Росією Мінських угод.

Росія окупувала Крим та частину Донбасу у 2014 році, створивши на сході України маріонеткові терористичні утворення «ЛДНР».

Україна, ЄС, США, Японія у відповідь на агресію РФ проти України ввели секторальні і персональні економічні антиросійські санкції.