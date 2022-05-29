Коли Росія буде готовою до перемовин? Соратник Зеленського назвав основні ознаки

«У нас є червоні лінії – територіальна цілісність та суверенітет»

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в розмові з «Главкомом» розповів про те, чому після початку нової фази війни перемовини з Росією були, але тепер представники української влади кажуть, що вони заморожені і дипломатичного варіанту вирішення конфлікту наразі нема.

«Звісно, ми б хотіли вирішити це питання невійськовим шляхом, бо тим і відрізняємося від Росії, що дбаємо про кожне людське життя. А на тому боці – зовсім інша філософія. Росія не готова визнати реальність, її керівництво живе в уявному світі. Розраховує на те, що досягне результату підвищенням ставок. У нас є червоні лінії – дотримання міжнародного та конституційного права, що передбачають територіальну цілісність та суверенітет. Я спостерігав це ще в Мінському процесі: росіяни, як я потім зрозумів, готували пропагандистський ґрунт для нового вторгнення. Це ще тоді мене насторожувало, я здогадувався про це, але не був до кінця впевнений», – сказав Мережко.

Ознакою того, що Росія серйозно ставиться до цих переговорів, було б відведення російських військ як мінімум на лінію, яка існувала до 24 лютого. Це могло б стати початком переговорів. І друге – в Росії всі рішення приймає Путін і саме він має ці переговори вести.

«Всі інші бояться і від них нічого не залежить. І ще одне питання – яка вірогідність, що Росія буде дотримуватися домовленостей після всього, що вона накоїла? Довіряти їм взагалі не можна. Все зараз залежить не просто від наших бажань, а все-таки нинішніх реалій», – переконаний соратник президента.

До слова, як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

На цю заяву відреагувала Банкова.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Лавров зазначив, що буцімто РФ із самого початку «спеціальної військової операції» була готова до переговорів з Україною, проте після «очевидної провокації, яка грубо інсценована в населеному пункті Буча», підхід Києва до діалогу змінився.

Крім цього, глава російського МЗС заявив, що Заходу вигідно підтримувати «непоступливу позицію» Зеленського щодо переговорів із Росією.

Додамо, що Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

Раніше президент України сказав, що після звірств росіян в Україні можливість мирних перемовин зменшилася.