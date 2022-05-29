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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Дергачі: відомі деталі

    Імовірно, били з &laquo;Іскандерів&raquo; - Окупанти обстріляли Дергачі: відомі деталі
    Імовірно, били з «Іскандерів»
    фото з відкритих джерел

    Потужних ударів завдано по Харківщині

    Російські окупанти продовжують гатити по українських містах. Зокрема, 28 травня вороги обстріляли Дергачі, що на Харківщині. Ймовірно, атака відбувалася за допомогою «Іскандерів». Про це розповів міський голова Дергачів В'ячеслав Задоренко.

    Також він повідомив про ситуацію в громаді.

    Задоренко розповів, що росіяни обстрілювали населені пункти громади з:

    • артилерії,
    • РСЗО,
    • іншої наземної та повітряної техніки.

    «У результаті обстрілів було поранено мешканця селища Слатине, у місті пошкоджено два об’єкти цивільної інфраструктури, загалом по громаді протягом доби зруйновано більше десятка приватних будинків», – зауважив міський голова.

    Наразі окупанти повністю тримають під контролем Козачолопанський і Проходівський старостати, а також більшу частину Токарівського округу. Водночас селище Нове Русько-Лозівського старостату перебуває у «сірій зоні», а в Цупівці продовжуються тяжкі бої за звільнення села.

    Нагадаємо, 28 травня окупанти обстріляли Золочів під Харковом, є поранені.

    Крім того, рашисти вдруге за добу вдарили по Сумщині з авіації: є поранені.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Дергачі: відомі деталі