Україна передала в ООН листи щодо окупантів у Криму

У документах наводиться офіційна позиція МЗС України щодо дій окупантів у Криму

Українська делегація при ООН звернулася до Генерального секретаря Організації з двома офіційними листами, у яких поінформувала про незаконні рішення окупаційної влади РФ у Криму щодо засудження Володимира Балуха, а також переміщення інших затриманих у Криму громадян України на територію РФ. У документах, зокрема, наводиться офіційна позиція МЗС



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У документах наводиться офіційна позиція МЗС України щодо дій окупантів у Криму

Українська делегація при ООН звернулася до Генерального секретаря Організації з двома офіційними листами, у яких поінформувала про незаконні рішення окупаційної влади РФ у Криму щодо засудження Володимира Балуха, а також переміщення інших затриманих у Криму громадян України на територію РФ.

У документах, зокрема, наводиться офіційна позиція МЗС України щодо дій окупантів у Криму та міститься прохання поширити ці листи як документи Генеральної Асамблеї «відповідно до пункту (с) параграфа 72 порядку денного 72-ї сесії, а також документа Ради Безпеки».

У листі під номером 4132/28-110-60 інформується про рішучий протест МЗС України щодо незаконного переміщення до Росії українських громадян Мусліма Алієва, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова й Арсена Джеппарова, затриманих на території тимчасово окупованого Криму за сфабрикованими обвинуваченнями у терористичній діяльності.

«Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права державі-окупанту забороняється здійснювати примусове переміщення громадян окупованої держави на територію держави-окупанта. Вчинення державою-окупантом таких протиправних дій тягне за собою її міжнародно-правову відповідальність», - наголошується в документі.

В іншому листі, зареєстрованому під номером 4132/28-110-61, також висловлюється протест України у зв'язку з «незаконним та політично вмотивованим рішенням» так званого «суду» російської окупаційної влади у Криму щодо засудження громадянина України Володимира Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення.

При цьому звинувачення проти нього називаються «абсурдними та сфабрикованими», які є свідченням того, що «Кремль продовжує політику цілеспрямованих репресій та залякувань громадян України на тимчасово окупованому Кримському півострові».

У цьому зв'язку наголошується, що Росія має припинити незаконну окупацію АР Крим та міста Севастополь і «в повному обсязі виконати резолюції ГА ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 р., «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)» від 19 грудня 2016 р. і 19 грудня 2017 р., а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти РФ стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації».

Джерело: Укрінформ