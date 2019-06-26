На Майдані з’явився «Залізний трон Сходу»: кому на ньому можна посидіти (фото, відео)



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Трон складається з уламків танкової броні, частин підбитої військової техніки, кулеметних стрічок, снарядів, каністр та іншого військового спорядження Фото: Інформатор

Інсталяція перебуватиме на Майдані Незалежності кілька тижнів

У вівторок, 25 червня, на Майдані Незалежності у Києві активісти встановили «Залізний трон Сходу». Арт-об'єкт розташувався біля Лядських воріт. Трон виготовили із залізних уламків військової техніки і використаних боєприпасів, які зібрали в зоні АТО.

«Залізний трон Сходу» створив активіст Денис Буштець в зоні АТО недалеко від Донецька в 2016 році. Про це повідомляє Інформатор.

Трон складається з уламків танкової броні, частин підбитої військової техніки, кулеметних стрічок, снарядів, каністр та іншого військового спорядження. Важить інсталяція більше 600 кг. За задумом, об'єкт повинен символізувати біль і страждання, які зараз переживає населення і військові на сході України.

Незабаром після створення «Залізний трон Сходу» продали на благодійному аукціоні за 150 тисяч гривень. Виручені гроші пішли на допомогу українським військовим 72-ї і 128-ї бригад, а сам об'єкт отримав постійне місцезнаходження в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. На Майдані Незалежності він перебуватиме кілька тижнів, після чого повернеться назад в музей.

Ззаду на троні закріплена табличка. Українською та англійською мовами написано застереження про те, що на інсталяцію краще не сідати, оскільки рвані металеві краї можуть бути небезпечними для здоров'я. Однак внизу є приписка, поруч з якою зображений прапор Російської Федерації, вона говорить: «Нехай щастить!».

Як повідомлялося, у центрі Києва у 2020 році буде відкрито меморіальний комплекс Героїв-киян, що загинули за цілісність та незалежність України.