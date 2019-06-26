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    На Майдані з’явився «Залізний трон Сходу»: кому на ньому можна посидіти (фото, відео)

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    Трон складається з уламків танкової броні, частин підбитої військової техніки, кулеметних стрічок, снарядів, каністр та іншого військового спорядження - На Майдані з’явився «Залізний трон Сходу»: кому на ньому можна посидіти (фото, відео)
    Трон складається з уламків танкової броні, частин підбитої військової техніки, кулеметних стрічок, снарядів, каністр та іншого військового спорядження
    Фото: Інформатор

    Інсталяція перебуватиме на Майдані Незалежності кілька тижнів

    У вівторок, 25 червня, на Майдані Незалежності у Києві активісти встановили «Залізний трон Сходу». Арт-об'єкт розташувався біля Лядських воріт. Трон виготовили із залізних уламків військової техніки і використаних боєприпасів, які зібрали в зоні АТО.

    «Залізний трон Сходу» створив активіст Денис Буштець в зоні АТО недалеко від Донецька в 2016 році. Про це повідомляє Інформатор.

    Трон складається з уламків танкової броні, частин підбитої військової техніки, кулеметних стрічок, снарядів, каністр та іншого військового спорядження. Важить інсталяція більше 600 кг. За задумом, об'єкт повинен символізувати біль і страждання, які зараз переживає населення і військові на сході України.

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    Незабаром після створення «Залізний трон Сходу» продали на благодійному аукціоні за 150 тисяч гривень. Виручені гроші пішли на допомогу українським військовим 72-ї і 128-ї бригад, а сам об'єкт отримав постійне місцезнаходження в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. На Майдані Незалежності він перебуватиме кілька тижнів, після чого повернеться назад в музей.

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    На Майдані з’явився «Залізний трон Сходу»: кому на ньому можна посидіти (фото, відео)
    На Майдані з’явився «Залізний трон Сходу»: кому на ньому можна посидіти (фото, відео)
    На Майдані з’явився «Залізний трон Сходу»: кому на ньому можна посидіти (фото, відео)
    На Майдані з’явився «Залізний трон Сходу»: кому на ньому можна посидіти (фото, відео)
    На Майдані з’явився «Залізний трон Сходу»: кому на ньому можна посидіти (фото, відео)
    На Майдані з’явився «Залізний трон Сходу»: кому на ньому можна посидіти (фото, відео)
    На Майдані з’явився «Залізний трон Сходу»: кому на ньому можна посидіти (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Ззаду на троні закріплена табличка. Українською та англійською мовами написано застереження про те, що на інсталяцію краще не сідати, оскільки рвані металеві краї можуть бути небезпечними для здоров'я. Однак внизу є приписка, поруч з якою зображений прапор Російської Федерації, вона говорить: «Нехай щастить!».

    Як повідомлялося, у центрі Києва у 2020 році буде відкрито меморіальний комплекс Героїв-киян, що загинули за цілісність та незалежність України.

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