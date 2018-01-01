Україна подасть в арбітраж ООН з морського права документ про порушення РФ
- Вчора, 22:30
-
Розсилка
Україна подасть меморандум про порушення РФ Конвенції ООН з морського права 19 лютого
До суду меморандум відправлять 19 лютого
Україна вже підготувала меморандум для подачі в Міжнародний трибунал ООН з морського права про порушення РФ Конвенції ООН з морського права.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
«Тримаю в руках наш Меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення РФ наших прав в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці», — написав він.
Клімкін зазначив, що до суду меморандум відправлять 19 лютого.
Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомляла, що результати за позовом будуть не раніше 2021 року.