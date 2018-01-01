Україна подасть в арбітраж ООН з морського права документ про порушення РФ

До суду меморандум відправлять 19 лютого

Україна вже підготувала меморандум для подачі в Міжнародний трибунал ООН з морського права про порушення РФ Конвенції ООН з морського права. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. «Тримаю в руках наш Меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення РФ наших прав в Чорному та Азовському



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Україна подасть меморандум про порушення РФ Конвенції ООН з морського права 19 лютого

До суду меморандум відправлять 19 лютого

Україна вже підготувала меморандум для подачі в Міжнародний трибунал ООН з морського права про порушення РФ Конвенції ООН з морського права.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Тримаю в руках наш Меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення РФ наших прав в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці», — написав він.

Клімкін зазначив, що до суду меморандум відправлять 19 лютого.

Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомляла, що результати за позовом будуть не раніше 2021 року.