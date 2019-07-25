Україна постачатиме до Японії молоко



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Україна посідає 22 місце у рейтингу світових виробників молока

Японія включила Україну до переліку країн, з яких дозволено імпортувати сире молоко та молочні продукти.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Оприлюднені вимоги для ввезення для молока та/або молочних продуктів, що експортуються до Японії. Україна включена до переліку країн, з яких дозволений експорт до Японії сирого молока та молочних продуктів (включаючи масло та сир)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ознайомитися з вимогами щодо експорту продукції до Японії можна на офіційному сайті Держспоживслужби у рубриці «Міжнародне співробітництво» - «Вимоги країн світу».