Україна постачатиме до Японії молоко
Україна посідає 22 місце у рейтингу світових виробників молока
Японія включила Україну до переліку країн, з яких дозволено імпортувати сире молоко та молочні продукти.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
«Оприлюднені вимоги для ввезення для молока та/або молочних продуктів, що експортуються до Японії. Україна включена до переліку країн, з яких дозволений експорт до Японії сирого молока та молочних продуктів (включаючи масло та сир)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ознайомитися з вимогами щодо експорту продукції до Японії можна на офіційному сайті Держспоживслужби у рубриці «Міжнародне співробітництво» - «Вимоги країн світу».
Експорт аграрної продукції з України до Японії у 2018 році зріс майже на 32% у порівнянні з 2017 роком і перевищив 112 млн доларів.