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    Україна постачатиме до Японії молоко

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    Україна постачатиме до Японії молоко

    Україна посідає 22 місце у рейтингу світових виробників молока

    Японія включила Україну до переліку країн, з яких дозволено імпортувати сире молоко та молочні продукти.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

    «Оприлюднені вимоги для ввезення для молока та/або молочних продуктів, що експортуються до Японії. Україна включена до переліку країн, з яких дозволений експорт до Японії сирого молока та молочних продуктів (включаючи масло та сир)», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що ознайомитися з вимогами щодо експорту продукції до Японії можна на офіційному сайті Держспоживслужби у рубриці «Міжнародне співробітництво» - «Вимоги країн світу».

    Зазначимо, Україна посідає 22 місце у рейтингу світових виробників молока, третє місце у світі з експорту казеїну, п’яте ― з експорту вершкового масла, восьме ― з експорту сухого збираного молока. Також Україна ― другий найбільший постачальник масла до ЄС після Нової Зеландії.

    Експорт аграрної продукції з України до Японії у 2018 році зріс майже на 32% у порівнянні з 2017 роком і перевищив 112 млн доларів.

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