  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Згоріла» за пару годин: на Львівщині лікарів звинувачують у смерті 17-річної вагітної

    • Розсилка
    Лікарня, в якій померла 17-річна вагітна - «Згоріла» за пару годин: на Львівщині лікарів звинувачують у смерті 17-річної вагітної
    Лікарня, в якій померла 17-річна вагітна
    Фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua

    Замість проведення належного лікування, хвору безпідставно переводили для оглядів з інфекційного до гінекологічного відділення

    У Львівській області померла 17-річна вагітна дівчина, і тепер лікарів звинувачують у її загибелі. Вона звернулася в лікарню, але через несвоєчасне надання медичної допомоги «згоріла» буквально за кілька годин.

    Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.

    Встановлено, що четверо лікарів (72-річний завідувач інфекційного відділення, 68-річний лікар-педіатр, 54-річний лікар акушер-гінеколог та 69-річний лікар-анестезіолог) неналежно надали допомогу 17-річній вагітній жительці Нового Роздолу: не забезпечили вчасного і повноцінного обстеження пацієнтки, правильної оцінки важкості стану її здоров’я, спостереження і призначення лікування.

    Замість проведення належного лікування, хвору безпідставно переводили для оглядів з інфекційного до гінекологічного відділення, після чого ще й до приймального відділення лікарні.

    У жодному із цих відділень вказаними лікарями не була надана хворій відповідна медична допомога і, як наслідок, потерпіла померла від вірусної інфекції через декілька годин після звернення до лікарні.

    Якщо недбалість лікарів буде доведена, їм загрожує обмеження волі строком до 5 років або до 3 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

    Досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області, триває.

    Теги: лікар смерть розслідування коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies