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    США передали Україні нову партію військової допомоги

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    США передали Україні нову партію військової допомоги - США передали Україні нову партію військової допомоги
    США передали Україні нову партію військової допомоги

    Україна отримала американські армійські позашляховики HMMWV та човни

    Сполучені Штати передали українським Збройним силам чергову партію військової допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України.

    Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні.

    В рамках ініціативи Україна отримала американські армійські позашляховики HMMWV та човни.

    «Ніщо не могло зупинити доставку 20 Хамві для Сухопутних військ України та Сил спеціальних операцій, а також 84 човнів для ВМС України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України», – йдеться у повідомленні.

    Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.

    Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

    Нагадаємо, цього року Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі.

    Збройні сили України у 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях.

    Теги: США НАТО посольство Україна Twitter ВМС
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