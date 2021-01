США передали Україні нову партію військової допомоги

Сполучені Штати передали українським Збройним силам чергову партію військової допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України.

Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні.

В рамках ініціативи Україна отримала американські армійські позашляховики HMMWV та човни.

«Ніщо не могло зупинити доставку 20 Хамві для Сухопутних військ України та Сил спеціальних операцій, а також 84 човнів для ВМС України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України», – йдеться у повідомленні.

Nothing could stop the delivery of 20 Humvees to @UkrLandForces and Special Operations Forces along with 84 boats for @UA_NAVY as part of the Ukrainian Security Assistance Initiative. #EUCOM #PartnerStrong #USUkrainePartnership pic.twitter.com/1DGMZCS4rR