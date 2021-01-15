Операція «Вакцинація». Хто в Офісі президента відповідає за головну проблему 2021 року?

Україна опинилася у хвості світової черги за вакциною

Перший скандал 2021 року прогримів у Києві перед Різдвом. Він нагадав країні, що на дворі пандемія, і коли українці зможуть повернутися до нормального життя – до сих пір не зрозуміло. Йдеться про таємну вакцинації українських VIP-персон. Інформація про це підірвала інформпростір і відразу ж обросла безліччю подробиць, які у найгіршому світлі виставили українську владу. Виявилося, що до Києва контрабандним шляхом постачається вакцина. Тут вона продається за космічною ціною обмеженому колу платоспроможних клієнтів. А організатором схеми, за даними декількох джерел, виявилась особа, близько знайома з верхівкою нинішньої влади. Детально про це «Главком» писав тут.

Президент Володимир Зеленський, дізнавшись про те, що у Києві проводять вакцинацію для VIPів (3000 у.о. за укол контрабандної вакцини BioNTech і Pfizer), доручив СБУ провести розслідування. Поки не відомо, де слідчі перебувають зараз і які пошуки вони вже здійснили, але у ЗМІ вже розтиражована детальна інформація про те, що вакцинацію підпільно проводять у приватній клініці «Меділенд». І сліди до неї ведуть з самої Банкової. Негласним відповідальним за вакцинацію від Covid-19 в Офісі президента вважається людина на ім'я Михайло Пасічник. Він працює радником глави ОП Андрія Єрмака...

З чого все почалося

Одним з перших про те, що до України контрабандою потрапила вакцина для топ-чиновників і багатіїв, повідомив бізнесмен і колишній політик Михайло Бродський.

«Наскільки мені відомо, 29 або 30 грудня чартерним рейсом до України була таємно завезена партія вакцини Pfizer: швидше за все, її без розмитнення пронесли через «Зал офіційних делегацій», прикриваючись паспортом якогось депутата. За наявною у мене інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і ряд народних депутатів, в тому числі і глава профільного медичного комітету парламенту Михайло Радуцький, протягом цього тижня відвідали клініку пластичної хірургії і косметології «Меділенд», але не тільки і не стільки за уколом ботоксу, скільки за першою дозою вакцини», – повідомив Бродський, хоча відразу ж у властивій йому манері уточнив, що не знає напевно, чи вакцинувався сам Шмигаль.

За даними Бродського, «за два етапи вакцинації наші «слуги» платять по 2,5 тисячі євро».

«Ви тільки уявіть собі: ці люди профукали закупівлю вакцини для народу, не заклали грошей на вакцину на наступний рік і тепер переплачують приблизно у 100 разів, аби тільки врятувати власну дупу. Саме в 100, тому що в Європі одна доза коштує приблизно 15 євро, або 30 – за дві», – стверджує Бродський.

За даними бізнесмена, до завезення вакцини причетні уже згаданий Радуцький і Роман Гольдман, який пов'язаний з «Меділендом». Назва клініки, яка фігурує у скандалі, дозволяє припустити, що насправді коло осіб, причетних до ексклюзивної вакцинації, трохи ширше. До нього входять радник глави Офісу президента Михайло Пасічник та співвласник «Меділенда» Віктор Капустін.

Клініка «Меділенд» фігурує у скандалі з таємною вакцинацією. Цей скандал у найгіршому світлі виставив українську владу

Почнемо з Пасічника. Зараз він бере участь у всіх засіданнях із Зеленським на тему коронавірусу як експерт у медицині. Він дійсно мав до неї прямий стосунок: при Януковичі очолював Держслужбу з контролю над лікарськими препаратами, а потім робив це і при прем'єрові Яценюку. І обидва рази був змушений залишати посаду не за власним бажанням...

Першого разу Пасічника попросили на вихід тому, що КРУ розкопало використання службового становища керівником для надання преференцій аптечній мережі «Фалбі», яка йому належала. Ця структура спеціалізувалася на гомеопатії (Пасічник навіть кандидатську дисертацію захистив на цю тему), але підозріло часто почала вигравати тендери з держзакупівель.

Вдруге з Пасічником прощалися через те, що він дав дозвіл на безрецептурну торгівлю в аптеках препаратами із вмістом кодеїну – а це, по суті, наркотик.

Всупереч такому бекграунду, при Зеленському Пасічника призначили радником голови Офісу президента, а по факту доручили йому підмінити собою уряд і МОЗ у питаннях закупівлі вакцини на суму під 20 млрд грн.

Мисливці за вакциною

Для посвячених уже давно не секрет, що Офіс президента де-факто дублює собою уряд, а у випадку з різного роду радниками на Банковій вони не мають жодної відповідальності, але можуть користуватися своїм статусом. Про це «Главком» також писав раніше.

Відомий банкір Віктор Капустін – співвласник медичної клініки, яка фігурує у скандалі з «вакцинацією багатіїв»

А тепер про Віктора Капустіна. Відомо, що з 2005 по 2010 рік він був головою правління державного Укрексімбанку, був народним депутатом. Потім пішов в бізнес, зокрема, медичний – клініка «Меділенд» належить саме йому та партнерам.

Спільна історія Пасічника та Капустіна починається у 2006 році. Саме тоді Пасічник прийшов в Укрексімбанк і попросив відкрити його аптечній мережі «Фалбі» кредитну лінію на 40 млн євро. Як відомо, видача кредитів таких розмірів затверджується головою правління державного банку особисто. І кредит був схвалений.

А далі сталося те, що можна назвати непередбачуваними обставинами, але в українських реаліях це, скоріше, закономірність. До 2014 року мережа «Фалбі» практично померла: гомеопатія втратила популярність, у пацієнтів настало прозріння – вона не є лікарським засобом. Це ж офіційно підтвердила і Всесвітня організація охорони здоров'я.

І саме це призвело до того, що кредит державному Укрексімбанку Пасічник та його компанія так і не повернули. У ЗМІ є безліч публікацій з посиланнями на нинішнє керівництво банку про те, що борг «Фалбі» становить близько мільярда гривень.

І ось тепер клініка Капустіна спливає у зв'язку з контрабандою вакцини і дорогою підпільною вакцинацією.

З урахуванням того, що вакцина від коронавірусу вимагає особливих умов транспортування і зберігання (при мінус 70 градусів за Цельсієм), версія Бродського про те, що її провезли у валізах, не надто переконлива. А якщо це так, то той, хто встиг вколотися, витратив гроші даремно. Але це вже проблема тих, хто заплатив за таку послугу. А ось питання, хто ж організував безперешкодне ввезення вакцини і чи могло це відбутися без безпосереднього схвалення людей з Офісу глави держави, вкрай актуальне.

Як би там не було, для СБУ не становитиме великих труднощів знайти відповідальних. Адже ніхто навіть не ховається.

Інша справа, що робити президенту в цьому випадку. Адже висока ймовірність того, що Банкова може отримати аналог справи Татарова. Як відомо, НАБУ висунуло чинному заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову підозру в корупції, і президентська команда робить все, щоб спустити цю справу на гальмах.

Але Пасічник – всього лише радник голови Офісу президента, навіть не держслужбовець. Формально він ні за що не відповідає. Правда, це все одно вдарить по рейтингу президента, оскільки ситуація виглядає однозначно: люди з оточення глави держави передусім подбали про себе. У той же час простим громадянам заготована перспектива вколотися китайської вакциною, ефективність якої, за даними світових ЗМІ, сумнівна.

Перед цим Банкова намагалася заспокоїти народ розмовами про те, що можливим є виробництво української вакцини. 20 жовтня минулого року Зеленський провів нараду, присвячену цьому питанню. Звідти стало відомо, що таку розробку веде компанія DiaPrep System Inc Михайла Фаворова спільно з Інститутом мікробіології НАНУ. Щоб підтримати «вітчизняного» виробника, мова зайшла про виділення йому з бюджету 150 млн грн.

У цій нараді брав участь і Пасічник, і як повідомляє телеграм-канал Shadow Anonymous, «представники розробника української вакцини» Марина Пак, Олександр Шевчук та Микола Співак.

«Шевчук, як і Співак, – це українські бізнес-партнери Фаворова і Пасічника з фірми «Діапроф-мед». А Пак – подруга Фаворова, яка живе у Казахстані і працює на CDC: Центр з контролю та профілактиці захворювань, один з 10 основних операційних підрозділів Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб (HHS) США. Саме Фаворов і Пак переконують, що можуть через CDC дістати вакцину для України в першу чергу, якщо їм дадуть мільйони на дослідження», – стверджує канал.

Саме через Пасічника Фаворов і контактує з Офісом президента. Чи вірить хтось із цих людей, що в українських реаліях можна винайти дієву вакцину? Також вкрай сумнівно і те, що світові фармацевтичні гіганти на цьому етапі довірять локальне виробництво своєї вакцини непублічним українським компаніям.

Тому нинішнє завдання влади – заспокоїти суспільство, запевнивши, що держава використовує всі можливі шляхи для вирішення проблеми.

Пасічника призначили радником голови Офісу президента. За фактом йому доручили підмінити собою МОЗ

Все це, на жаль, вказує на те, що вакцинація українців опинилася під великим питанням і надовго.

А для тих, хто вже «прищепився» контрабандною вакциною, є одна неприємна новина: буде ефективним цей укол чи ні, але у жодній країні світу вони не зможуть підтвердити факт вакцинації – адже вакцина потрапила до України незаконно.

Інна Михайлівська, для «Главкома»