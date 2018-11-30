Україна потрапила в топ-6 експортерів курятини в світі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як прогнозують аналітики, у 2019 році показники експорту курятини будуть рости

Річне зростання експорту м'яса птиці України склало 14,5%

З початку року Україна експортувала 300 тисяч тонн курятини. Річне зростання експорту м'яса птиці України склало 14,5%. Про це йдеться в опублікованій аналітичній доповіді Міністерства сільського господарства США.

Україна значно поліпшила свої позиції у світовому рейтингу експорту курятини, піднявшись на шосте місце.

Відомо, що перше місце в рейтингу займає Бразилія. З початку року країна поставила на експорт 3,6 млн тонн курятини. Замикає десятку лідерів Канада, що поставила за кордон 125 тис. тонн м'яса птиці.

Як прогнозують аналітики, у 2019 році показники експорту курятини будуть рости. Їх збільшать великі гравці світового ринку.

«Наступному року експорт курятини зросте на 4%, до рекордних 11,6 млн тонн. Найбільший дохід від експорту отримають провідні експортери - Бразилія і США. Прибуток ЄС, Таїланду і України також буде значним», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські виробники за два роки отримали понад 200 тис. сертифікатів на експорт до ЄС.