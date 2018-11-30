  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна потрапила в топ-6 експортерів курятини в світі

    • Розсилка
    Як прогнозують аналітики, у 2019 році показники експорту курятини будуть рости - Україна потрапила в топ-6 експортерів курятини в світі
    Як прогнозують аналітики, у 2019 році показники експорту курятини будуть рости

    Річне зростання експорту м'яса птиці України склало 14,5%

    З початку року Україна експортувала 300 тисяч тонн курятини. Річне зростання експорту м'яса птиці України склало 14,5%. Про це йдеться в опублікованій аналітичній доповіді Міністерства сільського господарства США.

    Україна значно поліпшила свої позиції у світовому рейтингу експорту курятини, піднявшись на шосте місце.

    Відомо, що перше місце в рейтингу займає Бразилія. З початку року країна поставила на експорт 3,6 млн тонн курятини. Замикає десятку лідерів Канада, що поставила за кордон 125 тис. тонн м'яса птиці.

    Читайте також

    Як прогнозують аналітики, у 2019 році показники експорту курятини будуть рости. Їх збільшать великі гравці світового ринку.

     «Наступному року експорт курятини зросте на 4%, до рекордних 11,6 млн тонн. Найбільший дохід від експорту отримають провідні експортери - Бразилія і США. Прибуток ЄС, Таїланду і України також буде значним», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, українські виробники за два роки отримали понад 200 тис. сертифікатів на експорт до ЄС.

    Читайте також
    ЄС США економіка Канада експорт Бразилія Україна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ