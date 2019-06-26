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    Україна продовжить тиск на Росію у справі моряків - Зеркаль

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    Українські моряки на суді в РФ
    Фото: Громадське

    Зеркаль зауважила, що Росія зараз проводить гру, «в якій людські долі є тільки розмінною валютою»

    Так як Росія продовжує утримувати в полоні 24 українських моряків, МЗС України продовжить тиск на російську сторону на всіх доступних майданчиках, зокрема на саміті G20 та в Раді Безпеки ООН.

    Про це 26 червня у Facebook повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

    «Вчора сплив місяць як Міжнародний Трибунал з морського права видав наказ негайно звільнити українських моряків і військові кораблі. За цей місяць пролунало багато гучних заяв з боку РФ щодо їхнього небажання визнавати свій обов’язок відповідно до власних міжнародно правових зобов’язань та звільнити наших моряків та кораблі. Та ось, нарешті, попри всі ці заяви, РФ дисципліновано, хоч і за мить до дедлайну, надіслала звіт про виконання Наказу, як вимагалося. На жаль, це єдина гарна новина, оскільки, попри чітку вимогу щодо негайного звільнення, РФ продовжує маніпулювати своїм розумінням Наказу і далі незаконно утримує наших моряків і військові кораблі», - зазначила Зеркаль.

    Вона зауважила, що Росія зараз проводить гру, «в якій людські долі є тільки розмінною валютою».

    «Мета цієї гри наразі - змусити нас добровільно відмовитись від Наказу і фактично визнати право РФ карати наших військових моряків на власний розсуд, позбавивши їх та Україну імунітету», - повідомила Зеркаль.

    Водночас заступник глави МЗС підкреслила, що продовжує вірити в те, що «міжнародне право є вагомою гарантією дотримання права та обов‘язків у стосунках між державами».

    «Тому, ми готові до конструктивної роботи з виконання пунктів Наказу та взаємодії в рамках Конвенції, а також, у разі потреби, в рамках інших інструментів міжнародного права. Але нагадуємо про чітку вимогу Наказу - звільнити моряків і повернути їх в Україну, а також повернути під контроль України три військові кораблі. І поки Росія цього не зробить, ми продовжимо тиск на всіх доступних майданчиках, включно з G20 та РБООН», - заявила Зеркаль.

    Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест з приводу невиконання Російською Федерацією Наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня та продовження незаконного утримання 24 українських моряків – членів екіпажів військових кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу».

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