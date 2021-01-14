Україна проти Росії. ЄСПЛ перейшов до розгляду справи по суті
ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу Україна проти Росії
Європейський суд із прав людини 14 січня оголосив рішення Великої палати у справі України проти Росії щодо окупації Криму.
Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.
Своїм рішенням ЄСПЛ визнав прийнятною справу «Україна проти Росії» (щодо Криму) та перейшов до розгляду справи по суті.
Міністр нагадав, що у справі Україна просить суд визнати порушення Росією статті 2 (Право на життя), статті 3 (Заборона катування), статті 5 (Право на свободу та особисту недоторканість), статті 6 (Право на справедливий суд), статті 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя), статті 9 (Свобода думки, совісті і релігії), статті 10 (Свобода вираження поглядів), статті 11 (Свобода зібрань та об’єднання), статті 14 (Заборона дискримінації) у поєднанні зі статтями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенції та статтею 1 (Захист права власності) Першого протоколу до Конвенції, статтею 2 (Свобода пересування) Протоколу № 4 до Конвенції.
13 березня 2014 року уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти Росії щодо подій на території півострова. В цей же день скарга була прийнята до провадження ЄСПЛ.
Зміст міждержавної заяви «Україна проти Росії» охоплює скарги уряду України на порушення протягом березня – вересня 2014 року Росією прав громадян, гарантованих низкою статей Конвенції. Таких, як, наприклад: право на життя, заборона катувань, право на свободу та особисту недоторканність, право на справедливий суд, право на повагу до приватного і сімейного життя, свобода думки, совісті і релігії, свобода вираження поглядів та інших.
До слова, 11 грудня 2020 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.
Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов назвав це рішення черговим кроком для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму та Донбасу, та підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю.
У 2015 році Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і оголосили рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування.
За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.