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    Україна проти Росії. ЄСПЛ перейшов до розгляду справи по суті

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    <span>Рішення було винесене 14 січня на відкритих слуханнях суду в Страсбурзі</span> - Україна проти Росії. ЄСПЛ перейшов до розгляду справи по суті
    Рішення було винесене 14 січня на відкритих слуханнях суду в Страсбурзі
    Фото з відкритих джерел

    ЄСПЛ оголосив рішення, яким визнав прийнятною справу Україна проти Росії

    Європейський суд із прав людини 14 січня оголосив рішення Великої палати у справі України проти Росії щодо окупації Криму.

    Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

    Своїм рішенням ЄСПЛ визнав прийнятною справу «Україна проти Росії» (щодо Криму) та перейшов до розгляду справи по суті.

    Міністр нагадав, що у справі Україна просить суд визнати порушення Росією статті 2 (Право на життя), статті 3 (Заборона катування), статті 5 (Право на свободу та особисту недоторканість), статті 6 (Право на справедливий суд), статті 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя), статті 9 (Свобода думки, совісті і релігії), статті 10 (Свобода вираження поглядів), статті 11 (Свобода зібрань та об’єднання), статті 14 (Заборона дискримінації) у поєднанні зі статтями 3, 8, 9, 10, 11 Конвенції та статтею 1 (Захист права власності) Першого протоколу до Конвенції, статтею 2 (Свобода пересування) Протоколу № 4 до Конвенції.

    13 березня 2014 року уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти Росії щодо подій на території півострова. В цей же день скарга була прийнята до провадження ЄСПЛ.

    Зміст міждержавної заяви «Україна проти Росії» охоплює скарги уряду України на порушення протягом березня – вересня 2014 року Росією прав громадян, гарантованих низкою статей Конвенції. Таких, як, наприклад: право на життя, заборона катувань, право на свободу та особисту недоторканність, право на справедливий суд, право на повагу до приватного і сімейного життя, свобода думки, совісті і релігії, свобода вираження поглядів та інших.

    До слова, 11 грудня 2020 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.

    Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов назвав це рішення черговим кроком для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму та Донбасу, та підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю.

    У 2015 році Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і оголосили рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування.

    За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.

    Теги: Крим Росія окупанти суд ЄСПЛ розслідування Україна окуповані території злочини проти людяності правосуддя Денис Малюська
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