Справа «Україна проти Росії»: на днях ЄСПЛ оголосить важливе рішення

Наразі справа «України проти Росії» знаходиться в ЄСПЛ на стадії розгляду питання про прийнятність

Якщо ЄСПЛ визнає справу прийнятною, то після цього перейде до розгляду скарги України по суті

Україна очікує рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо прийнятності позову України проти Росії через окупацію Криму.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр юстиції України Денис Малюська.

Ц»Це той рідкісний випадок, коли в Європейському суді з прав людини ми не захищаємося, а нападаємо. І, швидше за все, скоро нас чекають перші важливі новини», – написав міністр.

Він додав, що зараз українська сторона очікує винесення рішення ЄСПЛ щодо прийнятності.

«Це ще не буде рішенням по суті вимог, але точно буде важливим проміжним результатом», – наголосив Малюська, зазначивши, що дату оголошення рішення про прийнятність ЄСПЛ розмістить на своєму сайті і це повинно статися в найближчі дні.

Якщо ЄСПЛ визнає справу прийнятною, то після цього перейде до розгляду скарги України по суті.

Міністр нагадав, що 13 березня 2014 року уряд України подав до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти Росії щодо подій на території півострова. В цей же день скарга була прийнята до провадження ЄСПЛ.

Зміст міждержавної заяви «Україна проти Росії» охоплює скарги уряду України на порушення протягом березня – вересня 2014 року Росією прав громадян, гарантованих низкою статей Конвенції. Таких, як, наприклад: право на життя, заборона катувань, право на свободу та особисту недоторканність, право на справедливий суд, право на повагу до приватного і сімейного життя, свобода думки, совісті і релігії, свобода вираження поглядів та інших.

Наразі, додав міністр юстиції, справа «України проти Росії» знаходиться на стадії розгляду питання про прийнятність.

До слова, 11 грудня 2020 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі підтвердив намір розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.

Заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов назвав це рішення черговим кроком для забезпечення правосуддя та притягнення до відповідальності винних у вчиненні найтяжчих злочинів на території Криму та Донбасу, та підтвердив готовність продовжувати двосторонню співпрацю.

У 2015 році Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і оголосили рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування.

За час збройної агресії Україна передала 12 інформаційних повідомлень про найтяжчі воєнні злочини та злочини проти людяності. Також Україна передала на розгляд кримінального суду в Гаазі дві заяви: стосовно подій на Майдані та у Криму й на Донбасі.