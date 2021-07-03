Україна, Румунія та Молдова домовилися спільно зберігати трипільську спадщину
Президенти трьох країн працюють над транснаціональним культурним проєктом
Україна, Молдова та Румунія працюють над спільними культурним проектом зі збереження спільної культурної спадщини під егідою UNESCO. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла радниця молдовського президента Майї Санду Анджела Брашовяну-Ерізану.
«Почнемо з самого трудомісткого і чутливого – це транснаціональний проект під патронатом трьох президентів (президентів Молдови, України, Румунії - ред.) Про включення культури Кукутень-Трипілля до списку вагомої спадщини UNESCO. Якщо нам це вдасться – це буде величезна перемога для всіх нас. Одна з найдавніших культур Європи вартує того, щоб боротися всіма силами за її збереження», – розповіла радниця президентки Молдови Анджела Брашовяну-Ерізану.
Вона додала, що Кишинів розраховує активізувати співпрацю у сфері креативних індустрій, спільні проекти для креативної Європи, а саме – обмін художніми виставками, спільні турне музичних колективів.
«І це тільки дещиця з того, що ми можемо зробити», – вважає радниця президентки Молдови.
Брашовяну-Ерізану нагадала, що Молдова та Україна співпрацювали в культурному плані давно й у 2017 році країни підписали новий договір про співпрацю, який ще в силі й діє до грудня 2021 року.
«Сьогодні ми дуже раді, що в особі посла України в Молдові Марка Шевченка, ми знайшли не тільки відкритість і розуміння, а й бажання і готовність сприяти цьому співробітництву і створенню нових спільних культурних проектів. Це і видавничі, і кінематографічні, і музичні, і художні, і археологічні проєкти», – відмітила вона.
Нагадаємо, що у червні в Кишиневі пройшов перший фестиваль української культури.
В червні археологи прозвітували про передачу до музеїв артефактів трипільської культури, залишки якої знаходять на території України, Молдови та Румунії.
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