Україна, Румунія та Молдова домовилися спільно зберігати трипільську спадщину

Майя Санду розраховує на співпрацю з Україною у сфері креативних індустрій

Президенти трьох країн працюють над транснаціональним культурним проєктом

Україна, Молдова та Румунія працюють над спільними культурним проектом зі збереження спільної культурної спадщини під егідою UNESCO. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла радниця молдовського президента Майї Санду Анджела Брашовяну-Ерізану.

«Почнемо з самого трудомісткого і чутливого – це транснаціональний проект під патронатом трьох президентів (президентів Молдови, України, Румунії - ред.) Про включення культури Кукутень-Трипілля до списку вагомої спадщини UNESCO. Якщо нам це вдасться – це буде величезна перемога для всіх нас. Одна з найдавніших культур Європи вартує того, щоб боротися всіма силами за її збереження», – розповіла радниця президентки Молдови Анджела Брашовяну-Ерізану.

Вона додала, що Кишинів розраховує активізувати співпрацю у сфері креативних індустрій, спільні проекти для креативної Європи, а саме – обмін художніми виставками, спільні турне музичних колективів.

«І це тільки дещиця з того, що ми можемо зробити», – вважає радниця президентки Молдови.

Брашовяну-Ерізану нагадала, що Молдова та Україна співпрацювали в культурному плані давно й у 2017 році країни підписали новий договір про співпрацю, який ще в силі й діє до грудня 2021 року.

«Сьогодні ми дуже раді, що в особі посла України в Молдові Марка Шевченка, ми знайшли не тільки відкритість і розуміння, а й бажання і готовність сприяти цьому співробітництву і створенню нових спільних культурних проектів. Це і видавничі, і кінематографічні, і музичні, і художні, і археологічні проєкти», – відмітила вона.

Нагадаємо, що у червні в Кишиневі пройшов перший фестиваль української культури.

В червні археологи прозвітували про передачу до музеїв артефактів трипільської культури, залишки якої знаходять на території України, Молдови та Румунії.