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    Україна, Румунія та Молдова домовилися спільно зберігати трипільську спадщину

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    Майя Санду розраховує на співпрацю з Україною у сфері креативних індустрій - Україна, Румунія та Молдова домовилися спільно зберігати трипільську спадщину
    Майя Санду розраховує на співпрацю з Україною у сфері креативних індустрій
    Фото: eurointegration.com.ua

    Президенти трьох країн працюють над транснаціональним культурним проєктом

    Україна, Молдова та Румунія працюють над спільними культурним проектом зі збереження спільної культурної спадщини під егідою UNESCO. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла радниця молдовського президента Майї Санду Анджела Брашовяну-Ерізану.

    «Почнемо з самого трудомісткого і чутливого – це транснаціональний проект під патронатом трьох президентів (президентів Молдови, України, Румунії - ред.) Про включення культури Кукутень-Трипілля до списку вагомої спадщини UNESCO. Якщо нам це вдасться – це буде величезна перемога для всіх нас. Одна з найдавніших культур Європи вартує того, щоб боротися всіма силами за її збереження», – розповіла радниця президентки Молдови Анджела Брашовяну-Ерізану.

    Вона додала, що Кишинів розраховує активізувати співпрацю у сфері креативних індустрій, спільні проекти для креативної Європи, а саме – обмін художніми виставками, спільні турне музичних колективів.

    «І це тільки дещиця з того, що ми можемо зробити», – вважає радниця президентки Молдови.

    Брашовяну-Ерізану нагадала, що Молдова та Україна співпрацювали в культурному плані давно й у 2017 році країни підписали новий договір про співпрацю, який ще в силі й діє до грудня 2021 року.

    «Сьогодні ми дуже раді, що в особі посла України в Молдові Марка Шевченка, ми знайшли не тільки відкритість і розуміння, а й бажання і готовність сприяти цьому співробітництву і створенню нових спільних культурних проектів. Це і видавничі, і кінематографічні, і музичні, і художні, і археологічні проєкти», – відмітила вона.

    Нагадаємо, що у червні в Кишиневі пройшов перший фестиваль української культури.

    В червні археологи прозвітували про передачу до музеїв артефактів трипільської культури, залишки якої знаходять на території України, Молдови та Румунії.

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    Теги: Молдова Румунія Україна фестиваль Майя Санду
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    Україна, Румунія та Молдова домовилися спільно зберігати трипільську спадщину