Трипільська цивілізація користувалася нитками

Унікальний артефакт можна побачити в розташованому неподалік від Обухова Халеп’янському музею знаменитого археолога-самоучки Вікентія Хвойки

Згідно із радіовуглецевим аналізом, вік знахідки становить 5 140 років

Про це свідчить унікальний артефакт, який відтепер зможуть бачити на власні очі всі охочі, інформує київський обласний телеканал Погляд.TV.

Експонат передано розташованому неподалік від Обухова Халеп’янському музею знаменитого археолога-самоучки Вікентія Хвойки, який відкрив Трипільську культур. Перед цим він перебував у розпорядженні Народного музею України.

Колеги-музейники привезли в подарунок Халеп'ю викопні знахідки.

"Це маленькі й великі горщики, миски і… сенсаційна знахідка, якої не має жоден музей у світі – нитки давніх трипільців, вік яких, що підтверджує радіовуглецевий аналіз, становить 5 140 років", – зазначається у повідомленні.

Експонат передано у присутності представників місцевої влади.

Як вже передавав «Главком», на території замку у селі Підзамочок Бучацького району Тернопільської області під час археологічних розкопок, які тривали від 27 по 30 липня 2021 року, дослідники знайшли поселення трипільської культури.

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